記者曾赴「礦機招商會」 瑞鑫稱參觀者「特約觀眾」

瑞鑫：亞視借場拍攝 道具屬真礦機

瑞鑫營運總監陳俊州昨主動聯絡本報受訪，解釋與亞視之合作關係。他說，去年9月收購榮勝後，有意拓展虛擬貨幣有關業務，與亞視合作，亞視借場地作拍攝瑞鑫的企業宣傳素材。對於記者上月初以買家身分到亞視廠房參觀「招商會」，並有自稱瑞鑫人員向記者及參觀者推銷「挖礦機」服務，陳指當日活動亦屬「拍攝活動」、不對外公開，參觀者為「特約觀眾」。

記者出示與陳的微信對話截圖，記者上月4日問陳俊州如何參觀礦機，獲陳邀到「大埔工業園亞洲電視」參觀，陳又稱當日「活動是招商會」、「講解礦機」；陳昨承認有關帳號是他本人，但稱因不知悉記者身分，在客服人員轉介下以為是「特約觀眾」，故邀記者參觀。當日有銷售人員展示亞視機房的「挖礦機」，瑞鑫技術總監葉志滔昨稱該等機器於拍攝時屬道具，但屬「真礦機」，拍攝完結後已搬離廠房。

被指「改圖」未回應

據本報偵查發現，瑞鑫宣稱的逾20家合作伙伴中，至少5家否認與瑞鑫合作，其中深圳托普龍科技有限公司於11月28日、即瑞鑫於亞視廠房舉行啟動大會當日發聲明，指「瑞X礦場」當日展示的節點號為「PS截圖」（「改圖」）；陳昨未正面回應是否有改圖，但稱已向對方作法律溝通，而自當日後宣傳資料已標示屬於瑞鑫的節點號。提到榮勝只有一名報住公屋的蔡姓股東兼董事，陳稱自收購榮勝後，與蔡達成協議由對方代持股份，因股東仍進行股權整合，至今約5個月仍未更新公司註冊資料。