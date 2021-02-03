港聞

港聞二

記者曾赴「礦機招商會」 瑞鑫稱參觀者「特約觀眾」

【明報專訊】本報日前報道，由「中國榮勝集團有限公司」持有的「瑞鑫礦場」涉利用亞視大埔廠房作推銷虛擬貨幣相關服務。繼亞視及其聯席主席鄧俊杰前晚回應事件後，瑞鑫負責人昨亦開腔，聲稱與亞視僅為媒體合作關係，亞視借場予瑞鑫作拍攝用途，否認曾在廠房內銷售服務。至於廠房內被宣稱為「挖礦機」的器材，鄧俊杰前晚表示皆為道具、「不能挖礦」，負責人昨稱該等器材於拍攝活動時屬道具，但屬「真礦機」、「可以挖礦的」。

瑞鑫：亞視借場拍攝 道具屬真礦機

瑞鑫營運總監陳俊州昨主動聯絡本報受訪，解釋與亞視之合作關係。他說，去年9月收購榮勝後，有意拓展虛擬貨幣有關業務，與亞視合作，亞視借場地作拍攝瑞鑫的企業宣傳素材。對於記者上月初以買家身分到亞視廠房參觀「招商會」，並有自稱瑞鑫人員向記者及參觀者推銷「挖礦機」服務，陳指當日活動亦屬「拍攝活動」、不對外公開，參觀者為「特約觀眾」。

記者出示與陳的微信對話截圖，記者上月4日問陳俊州如何參觀礦機，獲陳邀到「大埔工業園亞洲電視」參觀，陳又稱當日「活動是招商會」、「講解礦機」；陳昨承認有關帳號是他本人，但稱因不知悉記者身分，在客服人員轉介下以為是「特約觀眾」，故邀記者參觀。當日有銷售人員展示亞視機房的「挖礦機」，瑞鑫技術總監葉志滔昨稱該等機器於拍攝時屬道具，但屬「真礦機」，拍攝完結後已搬離廠房。

被指「改圖」未回應

據本報偵查發現，瑞鑫宣稱的逾20家合作伙伴中，至少5家否認與瑞鑫合作，其中深圳托普龍科技有限公司於11月28日、即瑞鑫於亞視廠房舉行啟動大會當日發聲明，指「瑞X礦場」當日展示的節點號為「PS截圖」（「改圖」）；陳昨未正面回應是否有改圖，但稱已向對方作法律溝通，而自當日後宣傳資料已標示屬於瑞鑫的節點號。提到榮勝只有一名報住公屋的蔡姓股東兼董事，陳稱自收購榮勝後，與蔡達成協議由對方代持股份，因股東仍進行股權整合，至今約5個月仍未更新公司註冊資料。

相關字詞﹕瑞鑫礦場 亞視

上 / 下一篇新聞

鄧炳強：說國安法檢控率低言之尚早 實施7月拘97人控8人 稱罪行嚴重須仔細蒐證
鄧炳強：說國安法檢控率低言之尚早 實施7月拘97人控8人 稱罪行嚴重須仔細蒐證
慰問遭拖行早產婦 鄧：不同意警「唔啱」 事主：感受不到真誠 兒子貧血駁呼吸機
慰問遭拖行早產婦 鄧：不同意警「唔啱」 事主：感受不到真誠 兒子貧血駁呼吸機
指反修例示威者亢奮似吸毒
指反修例示威者亢奮似吸毒
未理港大叫停 學生會如期放映《地厚天高》
未理港大叫停 學生會如期放映《地厚天高》
何柱國賣股 內房太子女3.7億掌星島 老報第三度易主 再有內地資金買港媒
何柱國賣股 內房太子女3.7億掌星島 老報第三度易主 再有內地資金買港媒
美食車收入跌九成 「無後路」未有營運者退出
美食車收入跌九成 「無後路」未有營運者退出
學者：疫下食肆轉做外賣「搶客」 經營更難
學者：疫下食肆轉做外賣「搶客」 經營更難
染髮遇突襲 狼狽等放行 圍深水埗佐敦 天水圍警遲20分鐘封區
染髮遇突襲 狼狽等放行 圍深水埗佐敦 天水圍警遲20分鐘封區
家長憂小孩檢測「屙唔出」 職員稱不必驗
家長憂小孩檢測「屙唔出」 職員稱不必驗
前晚封區零確診料花40萬 林鄭：不覺勞民傷財
前晚封區零確診料花40萬 林鄭：不覺勞民傷財
兩區三成住戶無應門 政府：或申手令破門
兩區三成住戶無應門 政府：或申手令破門
何栢良倡封三跑地盤 料較封大廈有效
何栢良倡封三跑地盤 料較封大廈有效
聚會3人確診 朗豪坊Uniqlo員工強檢 醫生稱病毒留衣物可活3日 籲頻密光顧者檢測
聚會3人確診 朗豪坊Uniqlo員工強檢 醫生稱病毒留衣物可活3日 籲頻密光顧者檢測
亞博臨時醫院月尾開 醫患分道出入
亞博臨時醫院月尾開 醫患分道出入
觀塘建制派呈請勝訴 民主黨區議員DQ
觀塘建制派呈請勝訴 民主黨區議員DQ
洪駿軒：有信心參加補選，仲有冇選舉呢？
洪駿軒：有信心參加補選，仲有冇選舉呢？
公證行負責人控包攬訴訟 涉稱「贏先收你錢」助司機索償
公證行負責人控包攬訴訟 涉稱「贏先收你錢」助司機索償
與警審視被檢文件 官准《蘋果》延期限
與警審視被檢文件 官准《蘋果》延期限
涉跟蹤控遊蕩 男生稱想識警嫂
涉跟蹤控遊蕩 男生稱想識警嫂
最低工資維持37.5元 10年首凍結 政府：經濟深度衰退 工會：向基層落井下石
最低工資維持37.5元 10年首凍結 政府：經濟深度衰退 工會：向基層落井下石
信和地盤引入淨能櫃 逐步淘汰柴油發電機
信和地盤引入淨能櫃 逐步淘汰柴油發電機
沙嶺官地被剷林霸佔 涉事團體：從沒動議建龕場
沙嶺官地被剷林霸佔 涉事團體：從沒動議建龕場
民政署口罩供建制鄉事會 11區會無份 總數1700萬個 27鄉主動索取獲279萬枚
民政署口罩供建制鄉事會 11區會無份 總數1700萬個 27鄉主動索取獲279萬枚
建制倡改立會議規 禁點人數 表決前召議員 減發言時間 委員會人數設上限
建制倡改立會議規 禁點人數 表決前召議員 減發言時間 委員會人數設上限
視像述職 習表明擔憂港疫情 林鄭：習近平不關心反而不合理
視像述職 習表明擔憂港疫情 林鄭：習近平不關心反而不合理
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「數碼之源」雕塑變垃圾叢 深水埗區會一致通過拆走
【Emily】「數碼之源」雕塑變垃圾叢 深水埗區會一致通過拆走
【Emily】話自己體質「超級敏感」 唐唐冇去深圳打疫苗
【Emily】話自己體質「超級敏感」 唐唐冇去深圳打疫苗
【Emily】委會倡煙稅倍增 料屆時每包賣$100
【Emily】委會倡煙稅倍增 料屆時每包賣$100
【Emily】環團派250萬個「新生」利市封
【Emily】環團派250萬個「新生」利市封
【Emily】阿彪挑羅致光機 邀辯失業援助金
【Emily】阿彪挑羅致光機 邀辯失業援助金