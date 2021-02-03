港聞

港聞二

學者：疫下食肆轉做外賣「搶客」 經營更難

【明報專訊】中大商學院高級講師李兆波曾以美食車計劃作教材，也分析過營運者的報告。他指計劃欠經濟效益，政府和營運者各有責任，例如營運者每兩周要輪替場地的做法不理想，但經營者的業務分析亦不夠周詳。他認為在疫情持續下，一般食肆轉做外賣，變相成為美食車的直接競爭對手，後者在各種限制下更難經營。

場地遠離人流 輪替場地不理想

李兆波認同場地遠離人流是計劃弊病之一，他以海洋公園為例，乘坐港鐵的遊人不可能經過美食車的位置，而為顧及食肆租戶利益，美食車不可在鬧市旺區，形成兩難；又指營運者每兩周輪替場地雖達至公平，卻非理想做法。

效不彰 稱政府營運者均有責

李兆波曾分析營運者的財務報告，認為部分業務分析做得不好。他稱美食車往往投資逾百萬，以最初兩年營運期計算，單是折舊成本，每月已4萬至5萬元，要達收支平衡，平均每日營業額需有5000元，即每月15萬元，但由於美食車定價不能太高，遇上繁忙時間，客人未必願意在戶外排隊，職員亦難以兼顧，種種原因都有礙「達標」。

他說，疫情前表現最好的美食車每月營業額亦只有17萬多元，可見利潤微薄，而疫下一般食肆紛紛轉做外賣，主攻外賣的美食車變相多了競爭者，但在地點輸蝕等因素下經營更艱難。對於政府延長計劃，李兆波認為政府有道義責任，延長計劃以減低營運者的財務成本，特別在折舊方面，但他對美食車前景不感樂觀。

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