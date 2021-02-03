美食車收入跌九成 「無後路」未有營運者退出

據旅遊事務署數字，美食車計劃由2017年2月至去年12月20日，累計總收入約5140萬元，其中逾半收入來自迪士尼樂園的營運場地，有2845萬元。按年劃分，收入按年遞減，去年受疫情影響，更跌至只有87萬元，較計劃首年的2116.8萬元大跌96%（見表）。旅遊事務署表示，去年10月宣布延長先導計劃至今，沒有營運者交還營運牌照，除兩部美食車分別於2019年及2020年退出，目前有13部美食車營運。

翻查計劃的輪替表，只有3部美食車在西九文化區營運，其中Leo經營的Butchers Truck，更曾是唯一的一部。去年疫情爆發，Leo說受場地關閉影響，只能間斷營運，「賺一個月、蝕一個月，未至於倒貼，但收入不穩定」，他說疫情下每日租金由數十至數百元不等，有超過1000元生意額便可收支平衡。

經營者：疫下難找工作

但Leo繼續營運的另一原因是「沒有後路」，他稱美食車原由連鎖餐廳營運，他獲聘為司機兼廚師，約兩年前餐廳有意放棄美食車，他以特許經營形式接手至今。Leo說，疫下難在飲食業找工作，遂繼續營運以掙收入，但去年所蝕已等於早兩年所賺。

對於政府延長計劃一年，Leo稱更無所適從，「件事不清晰多一年」，他原定計劃今年結束後嘗試轉換模式繼續經營，現受車輛及計劃條件限制，設備又開始老化，正疑惑應否增加投資、維修設備等。

另一美食車「有得餃」未有交出牌照，近兩年亦沒營運，政府延長計劃後曾考慮交出牌照的負責人廖震豪改變念頭，「即管睇多一年，如果自己交牌，一定輸晒」。他解釋，參加計劃時須按政府規定改裝車輛，買車、改裝及購買設備等成本為128萬元，他說有退出計劃者只能以低價20萬元賣車給車行。

有得餃：不營運以表不滿

營運美食車須申請特別用途車牌照，廖表示曾有意改裝成商用車使用，但政府未有支援，「計劃開始時，個個政府部門都配合，現在要我們自生自滅」，稱現時每月仍要花2萬元「養車」，希望多等一年，政府會否協助他們改裝或收回車輛。

廖震豪說，過往與其他營運者多次向政府提出改善建議，以增營運者收入，但幾乎都被否決，令他感到「無意思」，指現時不退出、不營運的做法是要表達對政府的不滿。

明報記者 馮樂琳