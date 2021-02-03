何柱國賣股 內房太子女3.7億掌星島 老報第三度易主 再有內地資金買港媒

涉28%股權 仍保留3.37%

何柱國回應：關你乜事

這是繼2015年底阿里巴巴收購《南華早報》後，再有內地資金收購本港印刷媒體。星島自上周五申請將股份暫停買賣，待公布內幕消息。停牌前其最後收市價為0.91元。郭曉亭購入星島每股作價1.5元，較停牌前價格溢價64.84%。本報記者昨午致電何柱國查詢，他回應「關你乜事」，之後掛線。

何柱國為香港煙草創辦人何英傑（俗稱何伯）長孫。胡仙1990年代尾陷入財政困難，欠何伯債務未能夠歸還，觸發胡仙在1999年將星島控制權轉售予基金公司Lazard Asia，套現逾2.6億元。何柱國則於一年多後接手星島。星島2019年11月首度發通告表示正與獨立投資者洽商，展開歷時15個月的賣盤行動。何柱國去年7月先以每股1.5元配售星島1.5億股即17.07%股權，套現2.25億元。昨日股權披露顯示，他再以7個月前的配售價1.5元售股，前後套現5.948億元。未計星島歷年派息，他已將早年收購星島的成本全數收回兼有賺。

何創辦《頭條》搶佔免費報市場

完成售股後，何柱國尚保留3.37%星島權益，市值約2697.73萬元。在他接手星島期間，星島先後出售上市地位、九龍灣總部大樓及商業印刷業務，套現約9.6億元，其中逾4億元用於興建將軍澳新總部大樓。在他任內，星島創辦《頭條日報》搶佔免費報市場，並收購《東周刊》，另首次進軍加拿大中文電台市場。不過，傳統報業有所收縮，自去年初起結束澳洲報章業務，星島自2019年度起更出現虧損，去年上半年虧損6129.7萬元。

約27歲的新買家郭曉亭現職上市物業管理公司佳兆業美好（2168）副主席，在此之前她任職佳兆業集團的投資部門，專職物色併購。

27歲郭曉亭 佳兆業美好副主席

佳兆業集團近年由內地房地產業務，延伸至教育、健康醫療、餐飲、文體及深圳市足球俱樂部，在中、港、美共經營6家上市公司。近年郭英成的兒子即佳兆業董事郭曉群因為參與長期停牌的康宏環球（1019）股權角力，郭家第二代漸為人認識。