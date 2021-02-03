指反修例示威者亢奮似吸毒

容海恩問反修例涉毒案 鄧：無證據顯示有關

昨日立法會保安事務委員會上，新民黨容海恩說過去有不少消息稱，社會運動及暴動案件牽涉毒品、藏毒，她查詢警方有否相關數字，顯示暴動案與毒品案有聯繫。鄧炳強回應稱，無證據顯示反修例被捕人與毒品有聯繫，被捕人當中「極少極少，可能有都係一單半單，同時找到毒品，情况不多」。但他說過去示威現場「成班人一齊衝出去、掟汽油彈，個心理亢奮程度，可能同食咗毒品都類似」，「好多時我哋都以為（示威者）食咗毒品，但當冷靜落嚟變番正常人」。

鄧說，去年錄得63,232宗罪案，較2019年上升6.8%，升幅主要來自詐騙案，增加7300多宗；暴力罪案則下跌3.1%。整體破案率略升0.7個百分點至37.8%。他稱反修例衍生的暴力和違法情况有所緩和，包括縱火、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、暴動、非法集結等，隨暴力逐漸平息，按年度錄得約25％跌幅。

鄧：青少年欺凌駭人聽聞 「私了」荼毒

林卓廷：係咪可以話見到警方濫武太多？

青少年犯罪方面，鄧稱因刑事罪行而被捕的人數較前年下跌6.6%至3987人，雖然妨礙公安罪行的人有四成跌幅，但涉行劫、毒品、三合會相關罪行而被捕的青少年升近倍。他又說，去年有駭人聽聞的青少年欺凌事件，認為並非朋輩之間捉弄，而是涉及嚴重暴力和人身傷害，「顯示反修例事件催生的不守法意識，包括暴徒經常鼓吹的所謂『私了』的行為，可能已經荼毒下一代年輕人，令整體青少年犯罪情况惡化」。

民主黨副主席林卓廷表示，鄧也承認沒證據證明示威者吸毒，認為其吸毒論「好得人驚」，批評他極不負責任。林並指出，有關言論顯示警方眼中示威者或有吸毒，而一般人理解吸毒者情緒和行為不受控，故警方或因而使用過分武力。對於鄧將青少年欺凌與「私了」扯上關係，他亦認為全無根據，「咁係咪可以話，見到警方濫用武力太多，而有樣學樣？」「係咪見到警員喺北區醫院凌虐阿叔，所以有樣學樣？」