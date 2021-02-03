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慰問遭拖行早產婦 鄧：不同意警「唔啱」 事主：感受不到真誠 兒子貧血駁呼吸機

【明報專訊】上月20日，懷孕不足32周的孕婦在土瓜灣住所樓下被警員截查身分證，孕婦投訴截查期間遭警員粗暴對待，送院後早產誕下男嬰。警務處長鄧炳強昨在立法會首度開腔回應，稱已接獲投訴並展開全面調查，及向該女士表示慰問，但稱不同意事件代表警員「唔啱」和使用不必要武力。事主表示尚未正式投訴，對鄧的說法感疑惑，亦感受不到鄧慰問的真誠，又透露其子現時出現貧血，要輸血。

警稱接投訴正查 事主感疑惑：未正式投訴

事主劉女士表示，出院至今只擔心自己和未足月兒子的身體狀况，稱兒子要重新接上呼吸機，日前更因貧血而要輸血，因此仍未就事件向警方投訴，「唔知邊個咁好心幫我投訴喎？」她稱事件全程有影片拍下，她表明自己是大肚婆，沒有反抗亦沒有逃跑，卻遭數名警員捉着，以手銬反鎖，「如果咁都唔算（過分武力），點先算？真係無話可說」。她稱，按鄧對事件的說法，他不同意警方當時使用不必要的武力，對其慰問「完全感受不到真誠」。

事主：咁都唔算過分武力，點先算？

熱血公民鄭松泰昨在立法會表示，嬰兒還未度過危險期，還在氧氣箱，事件牽涉人命，詢問警方有否內部調查。他認為事主遭受警方不合理武力，甚至暴力，質疑警方對弱勢基層市民行使權力時，沒有約束。

鄧炳強回應時先向事主表示慰問，但他不同意鄭松泰所說事件代表警員「唔啱」，「好似講到（使用）不必要的武力」。他說已接獲投訴及展開全面調查，警方找到獨立證人，會公平和詳細調查。他並稱，警員因應當時情况行動，而行動時都盡量不影響他人，但有需要使用最低武力去完成行動。他說，案件調查中，待結果出來後大家會清楚，「還大家清白」。

去年45警被捕飈逾八成 鄧斥違法者辱同袍

警方昨午亦召開記者會交代去年罪案數字，被問及警員操守和違法情况，鄧炳強一度誤稱「作為警察更加要『知法犯法』」，其後更正稱「警員更加要知法守法」。他說過去一年共有45名警員被捕，較前年多21人，升幅達87.5%，超過八成被捕人是警方自行調查後拘捕。他表示被捕45人中，其中兩案涉及共13人，強調會詳盡調查；又批評警員違法罪加一等，令盡忠職守的同事蒙羞。

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