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鄧炳強：說國安法檢控率低言之尚早 實施7月拘97人控8人 稱罪行嚴重須仔細蒐證

【明報專訊】《港區國安法》實施7個月，警方至今拘捕97人，8人被控。警務處長鄧炳強昨在年結記者會表示，在首要行動項目新增「維護國家安全」，強調會果斷執法。鄧不認同執行國安法是散播「白色恐怖」，亦認為現在形容檢控率低是言之尚早。警務處副處長（國家安全）劉賜蕙昨首度接受傳媒提問，被問國安法賦予警方截取通訊、凍結財產等權力，警方有過多少次有關行動，她以行動保密為由拒透露。民權觀察批評，「國安法的執行相當黑箱作業」，認為警方及行政機關應提升透明度。

警首要行動項目增「維護國家安全」

鄧炳強昨表示，警方就國安法拘捕97人，當中8人被控。他不點名提及警方拘捕傳媒集團主要持股人，涉嫌勾結外國勢力；另以涉嫌顛覆國家政權罪名拘捕55人，涉嫌組織和參與民主派35+初選，稱他們以「攬炒十部曲」為目標。

被問警方拘捕近百人，只有8人被控，什麼因素導致檢控率低。鄧炳強回應稱，國安罪行是嚴重罪行，要仔細調查及蒐集證據。他認為，國安法實施7個月，現在形容檢控率低是言之尚早。

對於有批評警方大規模拘捕卻不檢控是散播「白色恐怖」，並將反對派連根拔起，鄧炳強說不能同意是「白色恐怖」，稱有關形容被人濫用，被捕人以此令自己感覺良好，嘗試逃避刑責或欺騙公眾，但警方拘捕是根據證據和法例。

拒答截通訊凍戶口封網站次數

劉賜蕙：基於保密考慮不透露

昨日是劉賜蕙首度接受傳媒質詢，被問到國安法第43條實施細則賦予警方多項權力，警方有過多少次截取通訊、秘密監察、凍結及查核銀行戶口、封鎖網站。她稱基於行動和保密考慮，不可公開實際資料。她續稱，警方無利用國安法充公財產，但曾引用《有組織及嚴重罪案條例》就4宗案件共凍結6500萬元。

劉說國安法第43條有7項措施，有4項已存在於香港法律，例如入屋搜查、凍結財產、提交物料令、截取通訊。她稱警方每次行使權力都有嚴格監管，亦要得到批准，由保安局長、法官、特首不等，這些權力在其他國家普遍存在。警方一直沒透露國安處人手編制，鄧炳強昨續以牽涉打擊國家安全行動為由拒透露。

此外，被問當疫情過去，支聯會舉辦六四集會會否違反國安法、警方會否批准，鄧炳強沒直接回應。他說公安條例定明警方要考慮的因素，包括維護國家安全，這些與過去完全無分別，不會因為國安法改變。

指公布行使權力次數不阻執法

民權觀察：國安法執行相當黑箱作業

對於警方不透露國安處人手及動用權力情况，民權觀察發言人王浩賢認為警方及行政機關要提升透明度，單是公布行使權力的次數和宗數，不會影響執法工作，敦促盡快改善。他表示，公眾不知道國安法指定法官，警方也沒有公布運用權力情况，「國安法的執行相當黑箱作業」，令市民產生許多疑慮，影響對政府的信任。

另外，網台主持「傑斯」（原名尹耀昇）去年涉嫌洗黑錢及「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」被捕。警方昨公布上周五（1月29日）再拘捕兩男一女，涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及洗黑錢。

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