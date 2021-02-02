【Emily】稱罔顧中小企負擔 外傭有份 廠商會倡暫緩增勞工假

【明報專訊】新冠病毒疫情持續一年，商界都受打擊，香港中華廠商聯合會新任會長史立德噚日見傳媒，並就《財政預算案》提出建議。政府正探討逐步將「勞工假」由12日增至17日，即與公眾假期（銀行假）睇齊，廠商會話工商界除咗面對經濟不景挑戰外，增加產假、侍產假法例亦喺年底生效，「在此情况下增加勞工假無疑是一種罔顧中小企業負擔能力的『冒進』行為」，又提到如果增加假期日數，都會適用於外傭、影響聘請外傭嘅家庭，建議政府三思並暫緩安排，以及進一步諮詢；又建議凍結最低工資。
促為部分行業推第三期保就業
廠商會又建議為部分行業實施第三期「保就業」計劃，史立德話部分行業、處所風險低，傳染性唔高，認為可以重開；亦認為政府派消費券係好方法，但疫情唔「清零」就講乜都冇用。
史立德話，從商40多年都未見過營商環境好似現時咁嚴峻，憂慮新春後好多公司會倒閉、失業率有可能突破7%，估計要到明年底經濟先回復至疫情前水平。
廠商會每年嘅重頭戲工展會去年因疫情而要取消，廠商會就舉辦「網上工展會」。史立德提到工展會網上銷情唔錯，有300幾萬人次瀏覽網頁，但都希望睇吓過年後有冇機會舉辦番，佢舉例人流方面可以分散，例如喺全港18區、商場都「化整為零」舉行工展會。下周就係牛年，史立德噚日即席揮毫，寫下「百業興旺」、「清零在望」揮春，同大家拜個早年。