【Emily】稱罔顧中小企負擔 外傭有份 廠商會倡暫緩增勞工假

促為部分行業推第三期保就業

廠商會又建議為部分行業實施第三期「保就業」計劃，史立德話部分行業、處所風險低，傳染性唔高，認為可以重開；亦認為政府派消費券係好方法，但疫情唔「清零」就講乜都冇用。

史立德話，從商40多年都未見過營商環境好似現時咁嚴峻，憂慮新春後好多公司會倒閉、失業率有可能突破7%，估計要到明年底經濟先回復至疫情前水平。

廠商會每年嘅重頭戲工展會去年因疫情而要取消，廠商會就舉辦「網上工展會」。史立德提到工展會網上銷情唔錯，有300幾萬人次瀏覽網頁，但都希望睇吓過年後有冇機會舉辦番，佢舉例人流方面可以分散，例如喺全港18區、商場都「化整為零」舉行工展會。下周就係牛年，史立德噚日即席揮毫，寫下「百業興旺」、「清零在望」揮春，同大家拜個早年。