紅磡站最終報告：1900螺帽未接駁

部分問題至今仍未敲定跟進

港鐵昨晚發聲明稱，政府專家顧問團同意紅磡站已落成的相關結構，完成適當措施後可「安全地使用」。港鐵會審視報告並改善，繼續推進沙中線工程。

逾200頁的最終報告昨上載至運房局網頁，顧問團提出42項建議以改善鐵路項目管理，政府同意有關建議，當中與沙中線有關的建議正陸續落實。

報告臚列紅磡站11項施工不當情况，當中以鋼筋接駁問題最嚴重，包括鋼筋螺紋部分被剪短、螺絲帽與鋼筋未充分接駁，以及鋼筋螺紋部分被剪但仍充當妥善接駁。報告顯示，紅磡站東西走廊月台層板和南北走廊月台層板分別有36.6%和33.2%鋼筋接駁欠妥當。

鋼筋超需要 港鐵無答顧問團

報告又稱，紅磡站擴建月台使用的鋼筋遠超實際需要，結構強度較設計高出40%至467%，需使用的鋼筋增加，影響工程成本和難度，顧問團向港鐵查詢卻得不到答案。

顧問團建議，港鐵和路政署在使用螺絲帽接駁時應更審慎，尤其避免貿然使用螺絲帽接駁，並實施有效的地盤監督和管制，以確保符合規格和施工質量的要求。

報告指出，紅磡站兩層月台層板最少有25處地方有海水滲入，亦有鋼筋出現鏽迹，港鐵已灌漿補救，但顧問團仍關注會否影響結構耐用程度。顧問團又批評港鐵仍未就紅磡站滲水、鋼筋鏽蝕、長期監測及質量保證等工作敲定詳細建議，促港鐵和路政署加快採取跟進行動。