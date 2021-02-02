政府發言人表示，經嚴格審核及多番測試，已確認新信號系統及新9卡列車安全及良好，可投入服務，機電工程署昨已向港鐵發出相關通知書，政府會繼續監察新系統、新列車及新舊列車並行的營運情况，以確保鐵路安全可靠。

金澤培：繁忙路段未必行駛

金澤培表示，本周六新信號系統及9卡列車投入服務的安排，與去年原定9月12日的相若，首日會先安排6列9卡列車，目標是於18個月內安排全數37列9卡列車投入服務，取代現時行駛的全數12卡列車。他稱，新列車投入服務初期，在繁忙時段內的「最繁忙路段」，如大圍至九龍塘路段，將盡可能不使用新列車行駛，以免影響運載力。他又稱今年稍後當屯馬線全線通車後，乘客分流情况將更明顯，屆時會逐步引入更多9卡新列車。港鐵早前預計，屯馬線料今年第三季全線通車。

金續說，因應新系統及9卡列車即將投入服務，港鐵會按不同情况準備後備方案，但他稱，屆時列車服務安排或出現不可預見情况，期望首日列車服務暢順，乘客可配合。