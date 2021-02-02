調查報告：早悉東鐵信號問題 港鐵未調整未上報

政府稱保留追究權利

政府表示，港鐵作為沙中線項目管理人，理應能及時評估事件可能引致的後果，適時跟進，包括更透徹調查，並向政府通報。對於事件導致暫緩東鐵線新系統及新列車轉換安排，並可能引致東鐵線過海段的延誤，政府表示非常失望，並保留追究港鐵的權利。

調查報告顯示，東鐵線新信號系統「自動列車監控」子系統內，因應港鐵要求增設「故障分類更新」軟件程式，以提供額外列車監察數據，卻產生較預期多的數據，令新系統過度荷載，導致出現「重複設定行車路線」問題，令新系統顯示列車位置，落後於實際位置，隨後列車或獲重複指示，跟隨前一列的列車行駛相同路線，有可能駛往較原定不同的路線。

系統超負荷 不涉安全未重視

報告稱，港鐵與承辦商西門子去年5月11日知悉問題，但當時港鐵判斷不影響新系統「安全及良好」，將問題歸類為「中等」而非關鍵事項；同月23及25日，港鐵測試新系統時發生3宗事故，包括列車在新系統顯示屏消失，有關事故與問題相關，至6月西門子提出新列車9月投入運作後可透過更新軟件程式處理，港鐵未再加以重視。

不過，西門子7月起建議港鐵調整對新系統「列車監控與追蹤」級別，以減低出現該問題機率，至8月更「強烈建議」港鐵調整，港鐵一度計劃於月中測試，惟因颱風取消；之後8月底西門子再重申建議，惟港鐵內部有保留，擔心調整後或帶來不可預視情况。報告揭示，港鐵有3次調整新系統監控級別機會，但最終未進行。至9月7日，西門子稱列車服務有可能因該問題而出現20分鐘延誤，港鐵工程團隊翌日才匯報至總監級別，「但為時已晚」。

低估問題判斷失誤 提4改善

調查委員會主席梁廣灝昨批評，港鐵團隊低估問題複雜度，形容錯過許多上報及向政府匯報機會，批評是「判斷失誤」，但認為港鐵及承辦商沒刻意隱瞞，提出4項建議促港鐵改善，包括加強員工培訓，就重要情况及早上報；加強內部查核等（見表）。

港鐵行政總裁金澤培承認，港鐵內部低估問題，錯過詳細分析和匯報問題的最好時機，對公眾期望亦缺乏敏感度。他強調，有關問題不涉安全，但的確影響列車可靠度，會汲取經驗，並已成立「項目保證監督組」監察沙中線各項準備工作，直接向他負責；而承辦商亦停用涉事軟件程式，並提升電腦硬件。至於涉事人員，他稱港鐵正按既定人事程序跟進。

田北辰料沙中線明年中始通

實政圓桌立法會議員田北辰認為，港鐵工程團隊漠視公眾觀感，「不食人間煙火」，引發判斷錯誤，釀成公關災難，認為港鐵需要追究涉事疏忽的人員。他估計，沙中線全線通車日期將由原定明年第一季延至第三季才投入服務，認為政府需就延誤向港鐵追討賠償。