美國國務院發言人表示，美國會繼續承認BNO的有效性，BNO仍能用於前往美國旅行和申請簽證。發言人續稱，北京和香港當局不再承認BNO，與美國是否承認BNO沒關係；又批評中國破壞香港自由與民主，與主權移交時承諾和國際義務背道而馳，美國會團結同盟和伙伴，呼籲北京停止攻擊香港的自由。加拿大駐港總領事館表示現階段不評論港府做法，但表明接納BNO作為前往加國的旅遊證件。

台：持BNO港人赴台權益未受影響

台灣陸委會表示，對於港澳居民的身分認定、居台規定未變，持BNO港人赴台權益未受影響；又稱《港區國安法》生效後，有民調顯示本港自由、法治等指數評分見新低，港人對香港的未來悲觀及憂慮。台灣呼籲中共及港府依法保障港人自由權利，尊重港人選擇，台灣將與國際社會共同密注事態發展。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示外國反應是意料之內，「英國是五眼（聯盟）成員、美國的鐵桿兄弟，（美加等地）怎會不承認BNO」。她說中國的反制只影響其勢力範圍，批評美、台對港事務的回應毫無理據、一派胡言。