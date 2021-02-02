趕移英者：我還是追求自由 北角簽證中心辦手續 多人稱離港因政治

稱所選被DQ 不稀罕投票權

北角的簽證中心可辦理多個國家的簽證，昨日記者到場時有數十人在內。陳先生（化名）及女友昨用約半小時辦手續，包括提供指模及拍照，申請人要帶同確認信及護照，中心職員可收費代為上傳漏交的文件。陳先生說前日花3小時於網上填表，認為指示清晰。對於有建制派建議中央禁港人持雙重國籍，陳先生說「不稀罕」本港的投票權、居留權，「我選的人都被DQ，你們塘水滾塘魚，等謝偉俊當反對派吧」。

蘇氏一家四口下午辦妥手續，對於離開原因，蘇先生說：「政治原因，好憎林鄭（月娥）。」他稱獲發簽證後會立即離港，憂慮資產被凍結，故趕急申請；蘇家為赴英準備數百萬元，申請簽證已花費超過13萬。蘇太太憂慮本港教育制度，「學校教什麽？歷史可能完全被刪改，只教導符合中國心意的內容，不想孩子連真相都無權知」。提及反修例運動，蘇先生表示感謝一衆示威者，稱他們讓英方推出BNO新簽證計劃，「日後我會告訴孩子，沒有他們（示威者），你們過不了英國」。

感謝示威者讓英方推簽證計劃

因誤以為可一人替一家四口申請，外資公司員工陳小姐昨未能辦手續。陳說「等了太久」，認為壹傳媒創辦人黎智英案、有線新聞台記者集體辭職等事件，顯示港人已喪失發聲的機會，「（我）都是如常工作，但大環境讓人覺得，我不太相信司法制度，有起事來無法獲得公平審訊……我還是追求自由吧」。雖未處理赴英後的住屋、教育，但她不感憂慮，已準備數百萬現金，亦有心理準備在英國當收銀員。

教師林先生說赴英為轉換生活環境，說正常港人的生活不受政治環境影響。林獨自赴英，只申請了兩年半簽證，稱如不習慣便會回港。林不同意禁港人持雙重國籍，說如屆時未入英籍，可能滯留機場。