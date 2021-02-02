男生指警嫂屈跟蹤 官質疑涉騷擾證人

被告為修讀毅進文憑課程學生鄧梓軒（23歲），控罪指他於去年9月5日在九龍城廣場1樓一商舖外遊蕩，導致莫雅莉合理地擔心本身的安全及利益；另於同日同地意圖抗拒自己受到合法拘捕而襲擊他人，即警長徐啟迪，警員劉智豐、梁顯康及余倩慧。

事主莫雅莉供稱，事發前數天被告已在她工作的美容院外徘徊，其後被告向她查問療程，多次問她取私人電話及尾隨她到廁所外，曾問其名稱及說「不如請你食餐飯，我哋之間有咩誤會傾清楚？」她連續兩天報警後，警員到場拘捕被告。

違條件拒保釋 被告：警恐嚇滋擾

事主被辯方盤問時透露，案發前一天由當時男友、現為丈夫的蔡柏堯陪同下班，辯方問蔡是否警員，她稱「係又點呀？」，並稱到場處理事件的警員「應該知」蔡是同袍。

另被告開庭時稱，因被警員恐嚇及滋擾，故沒到警署報到。黃官最終以違反保釋條件為由取消其保釋，他須還押至今日續審。

【案件編號：KCCC2217/20】