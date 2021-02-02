唐英傑保釋案 政府終院質疑高院法官理解有誤

終審法院首席法官張舉能和常任法官李義昨日質疑，高院法官李運騰在唐英傑案中誤以為國安法第42（2）條的保釋條件，與《刑事訴訟程序條例》的保釋條件沒實質分別，有關理解已將國安法的條文改寫。

代表黎智英的資深大律師黃繼明回應，李官當時雖不幸地發表不必要的評論，但他審理本案的保釋申請時，已先考慮國安法第42（2）條，認為法庭不應猜測李官的意思，否則會對李官造成不公。

黎律師：案例曾允極嚴條件下保釋

黃繼明批評，律政司只基於國安法罪行嚴重，便認為法庭不應批准被告保釋的說法屬循環論證，而英國案例顯示，法庭曾以極嚴苛的條件批准干犯恐怖活動罪的被告保釋，認為控方處理嚴重控罪時，正正有需要留意被告提出的保釋條件，「假如保釋條件令（重犯）風險減低，控方不是應該更開心嗎？」

黃繼明又指出，國安法已顧及《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》提供的人權保障，法庭不應抽空理解國安法第42（2）條，認為條文的預設立場為批准被告保釋。

（港區國安法）