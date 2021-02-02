黎智英保釋案爭拗危害國安行為 終院押後裁決 律政司：應涵23條行為 張舉能質疑

代表律政司的署理副刑事檢控專員周天行在陳辭開首表示，中央對香港的國家安全事務有根本責任，香港亦有維護國家安全的憲制責任。他又稱，國安法由人大常委制定，香港法院沒權挑戰其合憲性，加上國安法與《基本法》同屬全國性法律，兩者應整體地理解（construed as a whole）。

律政司：國安法42條出發點不准保釋

周天行認為，法庭處理國安法被告的保釋程序時有兩個步驟，首先應考慮國安法第42條，繼而再考慮《刑事訴訟程序條例》第9條，指國安法第42條的出發點不准被告保釋，保釋原則與一般刑事罪行不同。他又認為，法庭考慮第42條時，應參考目前的資料或相關事宜，估量被告將來會否繼續實施危害國家安全的行為，但不應考慮保釋條件。

上述說法隨即遭多名法官質疑。常任法官李義指出，有關程序屬風險評估，法庭理應將所有相關事宜納入考慮之中，質疑為何要排除保釋條件。首席法官張舉能指出，法庭有權施加保釋條件，控制被告的住處，甚至與誰溝通。常任法官霍兆剛亦指出，法庭需同時考慮被告會或不會再犯，質疑為何不能考慮保釋條件。

周天行回應，國家安全至為重要，危害國安的罪行卻難以發現，保釋條件亦只是被告的承諾，單是一次的危害國安行為，公眾都難以承受。

法官質疑律政司觀點公平否

非常任法官司徒敬則表示，假如法庭不能採取預防措施，國安法第42條已近乎不准保釋（come very close to no bail provision），質疑律政司的觀點是否公平。周天行回應，條文屬「不准保釋，除非（no bail unless）……」，條文字眼亦顯示保釋條件屬無關考量。

另外，周天行認為，法庭考慮被告會否繼續實施危害國家安全行為時，不應局限國安法的罪行，當中包括本地法律下的罪行（例如叛逆、煽動罪），以及危害國安的「行為」，當中包括基本法第23條中，香港政治組織或團體與外國政治組織或團體建立聯繫，以及外國政治組織或團體在港進行政治活動等行為。

陳兆愷：既非罪行，為何關注？

周天行：有關行為同樣危害國安

非常任法官陳兆愷隨即反問有關條文是否構成罪行，「既然不是罪行，為何法官要關注？」周天行回應有關行為同樣危害國安。首席法官張舉能則形容，當全港市民仍自由地進行有關行為，法官考慮保釋時卻要考慮有關行為，「豈不是非常古怪？」周天行回應，情况與被告的犯罪行為（actus reus）有關。

【案件編號：FACC1/21】

明報記者

（港區國安法）