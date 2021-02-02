「講師」屢酒店房開班 最多14人 涉違限聚

【明報專訊】根據一名曾在瑞鑫招商會上台推介項目的講者在facebook及微信朋友圈帖文顯示，與瑞鑫相關的人自去年11月起多次在尖沙嘴海景嘉福洲際酒店的客房講解投資項目及虛擬貨幣，上月一則帖文的照片顯示一度有14人共處一室。政府自去年11月26日收緊限聚措施，包括禁止酒店客房多於4人聚集。海景嘉福洲際酒店回覆查詢稱會徹查。
「師生」共處 除罩飲酒用餐
本報記者於瑞鑫活動會場一名男講者的facebook發現，他曾於11月21日發文，稱「在酒店做講師……先是帝苑，后（後）是海景嘉福」。翻查資料，尖沙嘴帝苑酒店10月中曾因多名員工確診而停開14日，同月24日復開。至11月26日，政府收緊酒店限聚令至客房最多4人、套房最多8人。該男講者1月6日於微信朋友圈再發帖，稱其「學生」在海景嘉福酒店向人講解數碼貨幣交易，相片所顯示房內貼有瑞鑫宣傳海報，最多見14人共處一室，有人除下口罩飲酒和用餐。
另一名與瑞鑫相關的女講者於1月4日在微信朋友圈貼出相片，亦見上述男講者在場，室內陳設與海景嘉福酒店客房相似，同樣有瑞鑫海報，至少10人聚於一室，有人沒戴口罩。該女講者在同月20日發布的影片顯示，酒店房間至少10人聚集。
海景嘉福洲際酒店稱會徹查
海景嘉福洲際酒店回覆本報查詢稱，一直遵循政府規定，自去年初疫情爆發已執行各項防疫措施，而自11月下旬政府宣布進一步收緊社交距離措施後，酒店即時準備「遵守社交距離措施」聲明，讓客人登記入住前簽署，確認他們已清楚明白政府措施，該酒店會根據本報提供的資料徹查事件。
警方稱，任何人如懷疑有人涉嫌違反限聚令可舉報，警方會跟進調查。