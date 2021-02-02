「講師」屢酒店房開班 最多14人 涉違限聚

「師生」共處 除罩飲酒用餐

本報記者於瑞鑫活動會場一名男講者的facebook發現，他曾於11月21日發文，稱「在酒店做講師……先是帝苑，后（後）是海景嘉福」。翻查資料，尖沙嘴帝苑酒店10月中曾因多名員工確診而停開14日，同月24日復開。至11月26日，政府收緊酒店限聚令至客房最多4人、套房最多8人。該男講者1月6日於微信朋友圈再發帖，稱其「學生」在海景嘉福酒店向人講解數碼貨幣交易，相片所顯示房內貼有瑞鑫宣傳海報，最多見14人共處一室，有人除下口罩飲酒和用餐。

另一名與瑞鑫相關的女講者於1月4日在微信朋友圈貼出相片，亦見上述男講者在場，室內陳設與海景嘉福酒店客房相似，同樣有瑞鑫海報，至少10人聚於一室，有人沒戴口罩。該女講者在同月20日發布的影片顯示，酒店房間至少10人聚集。

海景嘉福洲際酒店稱會徹查

海景嘉福洲際酒店回覆本報查詢稱，一直遵循政府規定，自去年初疫情爆發已執行各項防疫措施，而自11月下旬政府宣布進一步收緊社交距離措施後，酒店即時準備「遵守社交距離措施」聲明，讓客人登記入住前簽署，確認他們已清楚明白政府措施，該酒店會根據本報提供的資料徹查事件。

警方稱，任何人如懷疑有人涉嫌違反限聚令可舉報，警方會跟進調查。