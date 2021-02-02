亞視否認參與挖礦業務 任礦場母公司主席 鄧俊杰：只是掛名

曾為推銷站台 鄧：認同理念

亞視昨透過書面回覆稱，受榮勝委託，亞視為其瑞鑫礦場項目製作節目及推廣宣傳，是亞視與榮勝的全部合作關係，亞視並未參與榮勝及瑞鑫業務。據本報獲得由瑞鑫相關人員發予潛在買家的「項目介紹」文件，瑞鑫將亞視列為「主要合作機構」，而本報記者上月隨考察團進入亞視廠房，只見瑞鑫相關人員講解挖礦機服務，未見「節目製作」人員做有關工作，當日活動至今約一個月，未見在亞視平台上播出或有相關報道。

瑞鑫稱託亞視拍攝

對推銷挖礦機「不清楚 再了解」

鄧俊杰表示：「我以為他們來錄節目，佢點會賣嘢？」重申只借地方予瑞鑫拍攝，不清楚有關活動，着記者問榮勝或瑞鑫負責人。瑞鑫營運總監陳俊州昨回覆，重申亞視替公司拍攝及宣傳服務，對於記者當日進入亞視廠房觀察瑞鑫人員向市民推銷挖礦機服務，並提供認購「挖礦機」服務合約，陳表示不清楚當日是否有活動，要再了解。

5瑞鑫「合作機構」撇清關係

鄧：不清楚 瑞鑫：伙伴不斷變

至於鄧俊杰去年11月以「瑞鑫礦場董事局主席」身分出席瑞鑫活動，鄧回覆稱因認同榮勝的運營理念，「我咪同佢哋企下台囉！所以是掛名榮譽主席」。對於瑞鑫項目介紹列出的20多家合作機構中有5家澄清無合作關係，鄧稱「不清楚」；陳俊州則表示合作伙伴不斷變換，且委託第三方公司與媒體合作，「就放（商標）上去（宣傳資料）」，故出現有關情况，已聘律師跟進。

對於本報報道有銷售人員於招商會及微信群組中宣稱亞視轉型為挖礦場，亞視表示有關轉變業務性質的說法不實，亞視將一如以往發展全方位娛樂、資訊及影視業務。