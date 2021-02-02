推銷「挖礦」 亞視廠用途涉違約違契 主席：只製節目宣傳 挖礦機僅道具

明報記者 李以莊 彭靜儀

主席鄧俊杰：不知有人推銷虛擬幣

對於瑞鑫人員在亞視廠房內活動是否有違地契，亞視聯席主席鄧俊杰昨晚回覆本報稱，亞視只為瑞鑫製作節目及宣傳，他對有關人員在內向參觀者推廣虛擬貨幣相關服務不知情；至於機房內的「挖礦機」並標上瑞鑫商標，他說機器屬「拍攝道具」。記者問該「道具」能否如宣傳人員所稱可以「挖礦」，他說據其所知「礦機」在廈門，亞視廠房內的「不是礦機」。

科技園回覆稱正調查本報所述招商活動，未有任何回應。地政總署稱，該地段地契條款訂明建築物須用作工業及／或倉庫及其他在相關規劃大綱圖准許的用途（不包括與工業運作無關的零售及寫字樓）；大埔地政處已向承批人查詢有關本報所述的涉嫌違契情况及其跟進行動。

記者隨團 瑞鑫人員遍佈廠房3層

逗留4小時未見節目製作

據亞視手機App報道，瑞鑫去年11月28日於大埔廠房舉行啟動大會。有該活動講者的facebook帖文顯示，瑞鑫12月26日再於大埔廠房舉行剪綵，兩項活動亞視主席鄧俊杰均在場。今年初，本報記者最少3次收到銷售人員發出、分別於3個周六舉辦的考察團資訊，內容為到大埔廠房參觀瑞鑫礦場。瑞鑫傳送予潛在買家的片段顯示，大埔廠房3樓被列為「瑞鑫運營辦公室」，錄影廠被形容為「瑞鑫直播間」。

本報記者1月初參加一個周六考察團，到大埔廠房出席瑞鑫活動，從地下大堂、2樓廠房、3樓會議室均有聲稱為瑞鑫的人員講解挖礦機服務，機房及走廊掛滿瑞鑫宣傳海報，稱為挖礦機的儀器亦貼上瑞鑫標記。記者逗留近4小時，沒發現有類似電視、電影製作等相關活動或人員。

廠房合約只限節目製作及娛樂相關用途

翻查亞視與科技園2005年9月簽訂的合約，雙方同意有關地段用作「電視節目及電影製作、廣播、節目發行、出版、多媒體、娛樂及其他相關用途」。律師鍾卓成認為，以廠房作營銷活動屬違地契，但租約一般對租客有酌情，需視乎與地契無關活動的時間長度和頻密度，才能判定是否「根本性違反地契」。他說，如違契情况嚴重，科學園可終止租約收回物業，另可追究損失、費用等。

指廠房用作經營借貸紡織

科技園去年興訟 鄧：誤解了亞視

鄧俊杰2018年任亞視主席後，曾稱亞視會轉型為數碼媒體。亞視App現時有資訊發布，新聞及資訊多取自「雅虎」、《亞太日報》、《文匯報》等媒體，亞視每日發布的自家製作多為舊片《吳耀漢攪攪震》及《當年今日》。翻查亞視facebook及YouTube官方頻道，亦較多發布昔日製作的節目，每月或數條新製作片段如小型演唱會、短談等。

資料顯示，科技園去年5月22日入稟高院，指亞視免費電視牌照屆滿後，除停止電視廣播運作，更容許其他公司佔用大埔廠房，經營借貸、紡織等業務，違反地契條款，要求亞視清空物業，並支付逾380萬元額外費用。科技園接受查詢稱，此案已進入司法程序，不作評論。鄧俊杰昨就此事稱，科技園「誤解」了亞視，重申亞視作為上市公司，遵守合約精神拍攝及製作節目，已有律師與科技園聯絡。

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