港大研發智慧口罩 度身訂做攻高端市場

明報記者 薛偉傑

香港大學工業及製造系統工程系講師張凱凱表示，去年4月他和研究生萌生研發高檔智慧口罩的念頭。當時有傳媒引述調查報道，英國很多醫護人員反映，高防護度口罩不大適合他們的面形，以及長時間戴口罩令皮膚敏感，更有很多醫護人員將自己皮膚敏感的相片上載到facebook。

張凱凱覺得要解決問題，應改用度身訂做的方式，先3D掃描每個用戶面形，然後採用3D打印機及可以生物降解材料，例如聚己內酯（PCL）或聚乳酸（PLA）來打印與用戶面部接觸的口罩部分。這些材料不會引致皮膚敏感，亦可以用紫外光或酒精來消毒清潔，而不會損壞，用戶只需每日更換濾芯。同時，在口罩內置藍牙晶片，利用手機App來記錄口罩用戶位置和時間資訊，當發現他們和確診者曾經在相若時間出現在同一地點，便會發出警報。

設手機App雲端軟件助防疫

不過，他們構思設計方案後，因為申請研發經費資助需時，加上港大受疫情影響，改成網上教學等眾多原因，直至去年11月，才開始有資源和時間着手深入研發工作。當訪問時，他們已研製出智慧口罩的第二代原型，但體積較大和較厚，傳感器和晶片等硬件部分已大致研發完成，只是正式推出前，要整合在一小片線路板上；至於手機App和雲端軟件，已經開發完成。本文截稿之前，他們已再研製出較纖薄和緊湊的第三代原型。

據參與研發工作的研究生表示，現時以手提3D掃描器掃描一個人的臉部，需時約數分鐘至10分鐘。但掃描之後，需要用3D設計軟件處理，才能夠將所需數據傳送到3D打印機開始打印；這兩個工序合計在1小時內。

他們考慮到產品商業化時，計劃將掃描臉部工序改成自動化。例如，設計一個盒形裝置，讓用戶作3D掃描。現時3D打印「與用戶面部接觸的口罩部分」需3至4小時，張凱凱表示，現時使用的3D打印機，是該系採購市場上的廉價零件、再由學生自行組裝而成。當商業化量產時，一定會改用商用3D打印機，速度可望快幾倍。而且，商用3D打印機的打印面積更大，一部機一次就可以列印幾個與用戶面部接觸的口罩部分。他們計劃，下一步再做幾個智慧口罩原型給醫護人員試用，收集意見後作微調；智慧口罩的目標用戶亦包括安老院護理人員，以及建造和工程界從業員。

估計成本約200元或以下

以現時智慧口罩原型來說，每次充電2至3小時，可以使用2至3日。至於晶片、傳感器和物料的成本，大約200元或以下。張凱凱表示，現時未能準確估計成本，因為傳感器和晶片平均單價與採購數量有很大關係，200元是一個較寬鬆的估計數字。他估計，若能取得足夠資金，智慧口罩最快可以在大約3個月後量產。他們考慮設計普及版和一個高配版，其中高配版是在標準功能之外，在口罩內加多一個小型抽氣風扇；普及版會抽起傳感器、晶片和後台管理等功能，令售價顯著下降，讓一般消費者負擔得來，但仍然保留度身訂做的優點。

綠源工程顧問有限公司創辦人兼董事總經理陳迺堅表示，有興趣取得授權，把張凱凱研發的智慧口罩商業化，現正游說朋友和他共同投資，相信總投資額以百萬元計。

對於幾個月後才推出會否太遲，陳迺堅和張凱凱認為，以現時疫苗接種速度估計，相信幾個月後，大家都仍然需要戴口罩，而且智慧口罩的主要目標對象是醫療和工程等行業的從業員，這些人長期都需要高防護度的口罩，而不是只限新冠疫情時期。