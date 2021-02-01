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港聞二

分析歷史教訓：暴力抗爭會失去支持

【明報專訊】夏博義在大學時代愛埋首歷史書堆，執業後仍先後撰寫《示威之權》等書，分析抗爭歷史。夏博義常說自己支持和平示威、反對暴力，那是他總結歷史所得：暴力抗爭會失去支持，對抗爭只有反效果。

說起抗爭成敗，夏博義滔滔不斷。他分析，抗爭成功關鍵在大眾支持，亦要有具視野、判斷力的領袖。他認為由Emmeline Pankhurst帶領、英國婦女上世紀初爭取投票權的故事，與香港有相似：當年和平示威獲公眾支持，政府拒絕對話；後來示威走向暴力甚至恐怖襲擊，隨之失去支持。直至一戰，她們展示出女性亦能工作、與男性平起平坐，終獲投票權。

不過，夏博義亦認同，若政府打壓有合理理由的和平示威者，暴力示威者便會出現，是故保障市民示威權亦很重要，確保不會因情緒積壓而變成暴力。他認為，政府前年6月9日百萬人遊行後未正面回應示威者訴求，實屬錯誤，「那令人覺得，政府根本沒有聆聽群眾」。

外界質疑示威者被連番起訴、警暴問題卻未見懲處，夏博義引述高院去年頒布的判決，認同香港並無處理警察問題的恰當機制；他以當年北愛爾蘭警暴為例，稱一旦展開改革亦能很快成事，「對所有人都好，包括警察……對想好好工作的警察而言，當警察聲譽因犯錯者不受懲處而敗壞，對他們也非好事」。

相關字詞﹕大律師公會 港區國安法 夏博義

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