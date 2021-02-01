港聞

港聞二

「不能倡議修改法律 這本身就是瘋狂的」

【明報專訊】當選大律師公會主席當晚，夏博義倡議修改《港區國安法》，令他成為兩辦官媒的攻擊對象。國安法令他憂心法治受損，寒蟬效應在法律界亦如是。夏博義說，有年輕律師原想接人權案件，卻因恐懼國安法，最終更改專攻案件範疇。

夏博義上任不久便惹來建制陣營猛攻，他一直留意官媒批評，指出全國人大常委譚耀宗也曾說國安法生效數年後或要修改，「他所想的修改相信與我有異，然而，若說不能倡議修改法律，這本身就是瘋狂的」。他從沒輕視難度，「這將會非常困難、甚至不可能，但我認為要嘗試」。

在他看來國安法被用以打擊異見，多項條文含糊不清，最終學生辯論不敢表達己見、反對派也不知紅線何在，那是寒蟬效應，「身為大律師公會主席，無可避免要指出來」。官媒為公會扣上「政黨化」的帽子，他認為是破壞聲譽（defamatory）。夏博義說他總是戴上色彩斑斕的口罩，刻意選擇下口罩有藍有黃、有綠有紅，他強調自己代表的是所有大律師，不論各人觀點如何。

「選擇性拘捕檢控的確存在」

夏博義來年工作重點在捍衛法治，人們常說「法治已死」，他卻一再強調法治未死，但因國安法受損。前主席戴啟思稱，法律在人們眼中變得武器化，夏博義說，選擇性拘捕檢控的確存在，初選大抓捕在他看來是「恐嚇」，認為警察有上千人手拘捕和平的民主派，但黑社會收數、新界人違規剷路等行為卻未見執法，「令人憂慮」。

相關字詞﹕夏博義 港區國安法

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