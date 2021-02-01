旁人說他太樂觀 夏博義：不信無希望 二次回流掌大律師會：人人有風險 始終要承受

明報記者 邱榕瀅

大律師公會上月改選，夏博義（Paul Harris）從前任主席戴啟思手中接任，那刻他自覺任重道遠。夏博義承認曾憂慮自身安全，他說起相識多年的好友民主動力司庫關尚義，沒想過關尚義會因民主派初選被捕，「我想每一個人都有風險，包括你（指記者），但這也是需要承受的」。最終，他選擇再度留下。

英國疫熾 曾患癌留港避疫

這背後有段小插曲，夏博義去年來港處理監警會案件，其後英國因疫情封城，曾經患癌化療的他免疫系統不佳，新冠病毒對他而言相當危險，兒子着他別回英國，「我想了想，為什麼不（留下來）？英國一切都關閉了，這裏有很多要做的事，回來的感覺亦很好」，他預計未來數年也將留港。

1990年代認識陳文敏

機緣下創立人權監察

夏博義在1990年代初曾來港長住。他本身在英國當公務員，後來「轉換跑道」執業。一次來港，夏博義認識了法律學者陳文敏等人，各人認為香港需要獨立組織監察回歸後《中英聯合聲明》、《基本法》承諾如何實踐，「他們問，為何你不來港執業，建立這監察組織？」結果，他創立香港人權監察，也成為創會主席。

他笑道，當年考慮之一在於倫敦地鐵每日故障，來港生活便可住在離島、每日坐船上班。結果他在香港一住便是14年，直至2008年才返英。

當年夏博義對回歸也非毫無憂慮，起碼3人曾勸喻，他身為人權監察主席，回歸首日或要入獄，以至被逐離港。夏博義也有計算：當全球注目香港，他不相信中國會馬上拘捕人權組織主席，「當然那有風險，但這計算最終是正確的」。他記得回歸後首場遊行，人權監察派員到現場觀察，「無人知道會否有軍隊射殺示威者、警察會否拘捕所有人」，一個畫面抹去了憂慮：有警察步向社運人士「阿牛」曾健成，與他握手閒聊，「那很有象徵意義，代表生活如常」。

回歸見警與阿牛閒聊 覺生活如常

嘆20年後情况壞得多

夏博義慨嘆，20多年後情况卻壞得多。今次回港，香港基建改善了，風光更加明媚；然而社會撕裂，港人不快樂，橫空出世的國安法與法治不相容，移民數字超乎他的想像。

不過，夏博義對香港仍未失去信心，他說，「這地仍有有效的司法系統、許多關心法治的人；情况的確壞，但我不信已絕望」。夏博義記得一次乘的士，他以廣東話對司機說，「我諗，仲有希望」，的士司機回敬一句「香港，無希望」，前路茫茫，「時間會告訴我們，哪一方是正確的」。