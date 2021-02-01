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煥然懿居二期 擬不設開放戶

【明報專訊】市建局首置項目「煥然懿居」43個貨尾單位去年11月底截止申請。市建局行政總監韋志成昨在網誌稱，上周已安排首批合資格申請者揀樓，並售出40伙，包括28伙三房單位。他稱會參考今次發售經驗，設計下個首置項目「煥然懿居二期」，初步計劃將一半單位撥作兩房及三房，並不再提供開放式單位。

市建局2019年底將鄰近煥然懿居的春田街／崇志街重建項目撥作首置項目發展，並命名「煥然懿居二期」，提供約260個單位。韋志成昨稱，工程團隊已就二期展開詳細規劃設計工作，初步計劃將一半單位即130伙撥作兩及三房；其餘一半單位將以一房設計，二期將不提供開放式單位。

韋稱，設計煥然懿居二期屋苑會所和戶外設施時，亦盡量探討引進適合長幼共融的設施；而二期地面休憩空間亦會透過設計與「煥然懿居」連接，讓兩個項目居民可共享社區環境。他又稱，工程團隊將加快工作，希望爭取新一批「首置」單位能推前在2023年預售。

至於「煥然懿居」貨尾單位銷售情况，韋志成上周已安排首批申請者揀選單位，並售出40伙，當中31個屬家庭申請者。他說，數據顯示約六成購買三房單位的申請者屬「80後」或「90後」的3人和4人家庭，傾向面積較大、房間數目較多的單位。他續稱，本周三將再邀請申請者揀選餘下3伙單位，最快4月交付單位予買家。

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