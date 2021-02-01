港聞

港聞二

VR帶陪審重返現場 盼解梓樂父母「行番個仔條路」願望

【明報專訊】周梓樂逝世至今逾一年，其在尚德停車場A墮下喪生的位置被白布圍封，領展亦重新為牆壁髹漆，環境有不少變化。死因庭專家證人、政府高級化驗師鄭郁棋以三維掃描技術勾畫停車場的環境結構，在庭上以虛擬實境（VR）呈現出來，嘗試「重返現場」。他向本報透露，政府化驗所斥資最少70萬元引進VR儀器，因裁判官認為不妨一試，故首次搬上法庭。

從事化驗工作超過廿載的鄭郁棋，不時前往謀殺案和火災現場勘查，助尋事件起因。死因研訊中，他和數名同事將掃描所得停車場全景圖像投射到虛擬實境洞穴系統（VR cave）的3塊熒幕上。陪審員戴上立體眼鏡觀看，猶如置身停車場。

原未擬用於此案 官感值得試

鄭郁棋透露，化驗所兩年前斥資逾70萬元購入洞穴系統，最初沒計劃用於梓樂案，只是死因裁判官高偉雄認為值得一試才敲定使用，而非沿用傳統2D熒幕影象。他印像最深的是梓樂父母說「好想行番個仔行過條路」，似乎VR在這方面幫上忙，同為人父的他一度感觸。他亦慶幸陪審員反應不錯，「有人比劃身高，有人直接拿間尺出來，過程中好多互動」，至於未來會否將VR應用於其他審訊，要視乎法官決定。

回顧整場死因研訊，他沒正面評論裁決，稱外界關注事態發展，「我都想盡量行多一兩步，希望令周同學的爸媽釋懷，甚至解答到事件。」但法證部分只是其中一塊拼圖，要靠其他方面才可拼湊完整真相。

外界有時以為化驗所隸屬警方，他笑言或受劇集《法證先鋒》影響才有此誤會，化驗所不時受警方委託做法證分析，但本身是獨立機構。這名化學系博士自1997年走入法證領域，他說以往用菲林相機拍攝現場，不知道照片冲洗後效果如何，現在以掃描器記錄，技術更為可靠。

上 / 下一篇新聞

BNO移英須答百題 網上申請未擠塞 英內相：自豪一天 兩辦譴責侵中國主權
BNO移英須答百題 網上申請未擠塞 英內相：自豪一天 兩辦譴責侵中國主權
赴台持BNO辦登機手續 離境須身分證
赴台持BNO辦登機手續 離境須身分證
青協：三成青年打算移民
青協：三成青年打算移民
黎智英案無海外法官 英法院：港府沒聯絡
黎智英案無海外法官 英法院：港府沒聯絡
民建聯提「變革香港」 積極加入政府法定機構
民建聯提「變革香港」 積極加入政府法定機構
6日三度突襲 麗港城兩廈圍封 區議員稱九成已驗轟無理據 許樹昌：或有人仍在潛伏期
6日三度突襲 麗港城兩廈圍封 區議員稱九成已驗轟無理據 許樹昌：或有人仍在潛伏期
增53確診 本地個案近四成源頭不明
增53確診 本地個案近四成源頭不明
陳肇始：藥廠稱BioNTech如期抵港
陳肇始：藥廠稱BioNTech如期抵港
旺角11廈污水陽性須強檢 區議員批資訊亂
旺角11廈污水陽性須強檢 區議員批資訊亂
結婚註冊跌四成 出生人口首低於死亡
結婚註冊跌四成 出生人口首低於死亡
亞博臨時醫院料本月備妥 設氧氣缸可連續供氧8日
亞博臨時醫院料本月備妥 設氧氣缸可連續供氧8日
稱彥霖梓樂裁死因存疑較公平 明白大眾有情緒 馬宣立：死因多揣測 始於8．31警失信
稱彥霖梓樂裁死因存疑較公平 明白大眾有情緒 馬宣立：死因多揣測 始於8．31警失信
煥然懿居二期 擬不設開放戶
煥然懿居二期 擬不設開放戶
旁人說他太樂觀 夏博義：不信無希望 二次回流掌大律師會：人人有風險 始終要承受
旁人說他太樂觀 夏博義：不信無希望 二次回流掌大律師會：人人有風險 始終要承受
「不能倡議修改法律 這本身就是瘋狂的」
「不能倡議修改法律 這本身就是瘋狂的」
分析歷史教訓：暴力抗爭會失去支持
分析歷史教訓：暴力抗爭會失去支持
港大研發智慧口罩 度身訂做攻高端市場
港大研發智慧口罩 度身訂做攻高端市場
研內置多種傳感器 助工人安全工作
研內置多種傳感器 助工人安全工作
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】批張志剛做政協唔識「協商」 曾鈺成：侮辱咗你老闆梁生
【Emily】批張志剛做政協唔識「協商」 曾鈺成：侮辱咗你老闆梁生
【Emily】林鄭駱惠寧訪警總 中聯辦警聯部長露面
【Emily】林鄭駱惠寧訪警總 中聯辦警聯部長露面
【Emily】陳健民做一日店長 「見山」見讀者
【Emily】陳健民做一日店長 「見山」見讀者
【Emily】「新華香港」fb發炮 鬧BNO計劃遮羞布
【Emily】「新華香港」fb發炮 鬧BNO計劃遮羞布
【Emily】重返南區 區諾軒街站寫揮春好生意
【Emily】重返南區 區諾軒街站寫揮春好生意
【Emily】建制派邀醫護拍片 陳肇始和你拜年
【Emily】建制派邀醫護拍片 陳肇始和你拜年