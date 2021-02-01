VR帶陪審重返現場 盼解梓樂父母「行番個仔條路」願望

從事化驗工作超過廿載的鄭郁棋，不時前往謀殺案和火災現場勘查，助尋事件起因。死因研訊中，他和數名同事將掃描所得停車場全景圖像投射到虛擬實境洞穴系統（VR cave）的3塊熒幕上。陪審員戴上立體眼鏡觀看，猶如置身停車場。

原未擬用於此案 官感值得試

鄭郁棋透露，化驗所兩年前斥資逾70萬元購入洞穴系統，最初沒計劃用於梓樂案，只是死因裁判官高偉雄認為值得一試才敲定使用，而非沿用傳統2D熒幕影象。他印像最深的是梓樂父母說「好想行番個仔行過條路」，似乎VR在這方面幫上忙，同為人父的他一度感觸。他亦慶幸陪審員反應不錯，「有人比劃身高，有人直接拿間尺出來，過程中好多互動」，至於未來會否將VR應用於其他審訊，要視乎法官決定。

回顧整場死因研訊，他沒正面評論裁決，稱外界關注事態發展，「我都想盡量行多一兩步，希望令周同學的爸媽釋懷，甚至解答到事件。」但法證部分只是其中一塊拼圖，要靠其他方面才可拼湊完整真相。

外界有時以為化驗所隸屬警方，他笑言或受劇集《法證先鋒》影響才有此誤會，化驗所不時受警方委託做法證分析，但本身是獨立機構。這名化學系博士自1997年走入法證領域，他說以往用菲林相機拍攝現場，不知道照片冲洗後效果如何，現在以掃描器記錄，技術更為可靠。