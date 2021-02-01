稱彥霖梓樂裁死因存疑較公平 明白大眾有情緒 馬宣立：死因多揣測 始於8．31警失信

明報記者 余卓祈

馬宣立投身法醫業逾三十載，明年6月將從港大退休。香港10多名法醫隸屬衛生署，他是唯一制度外的法醫。訪問開初，他表明警方在彥霖一案調查力度不及梓樂案，梓樂在停車場的行蹤收窄至關鍵8秒，彥霖步出知專後的路線仍有大片空白，「咁多風波、咁多聲音叫警方做，最後上到死因庭，都是彥霖在校內的CCTV片，其實你查了什麼？」

指警查彥霖案力度不及梓樂

另一方面，法醫為彥霖解剖時無檢驗體內有否矽藻生物，無法驗出落水位置。馬宣立建議，即使屍身腐爛，法醫可抽取浮屍處的海水樣本，盡量尋根究柢，例如多年前一宗無頭浮屍案，調查人員利用水域樣本和浮台儀器收窄範圍，推斷死者在油麻地避風塘被丟下海，最終找到兇手。

法庭依賴警蒐證 警失信任應反思

兩宗研訊真相未明，有網民將矛頭指向警方蒐證，例如指摘警員未發現疑似梓樂墮下的黑影片段。馬宣立慎重地說，無法估計警員早一點發現片段會如何，但死因庭無獨立資源，一直依賴警員查案，問題在於反修例風波中，市民對警隊信任度大減，「經過2019年，香港警察真的要反思發生何事，為什麼本來很多香港人感到驕傲的團體，突然會受到反抗，（市民）不信任它、對它抱有敵意？」

他認為，外界對死因眾說紛紜，始於前年8．31太子站事件，「由頭到尾是那件事引起，懷疑有人被殺，然後想辦法處理遺體，可能會丟下海，每逢找到遺體都有這些想法」。

他明白當日有人受傷，但不信有人被殺，「可能大家有情緒，相信自己想相信的事」。他緩緩地說，法醫始終講求真憑實據，不能隨便猜測，彥霖和梓樂死因存疑是較公平的結果。

不過，馬宣立仍不明白，為何警方在彥霖離世不久就宣稱死因無可疑，「有少少撥起把火」。他自言支持成立獨立調查委員會，而死因庭正是一次獨立調查，體現對生命的尊重。記得梓樂逝世後被剃去頭髮，他說法醫一般不想影響家人瞻仰遺容，但頭部傷勢是驗屍重點，法醫「不得已」才這樣做。

仍信死因庭制度 嘆港改革跟內地

馬宣立聲線柔和，但字字清晰，「我仲信任死因庭制度，本身制度是好的，尤其是與國內比較，國內無這個制度。一個人死亡，法醫話你心跳停頓就完了，沒有方法公開地、用社會資源調查，要你個人出錢出力去查。某程度上，我們應該要珍惜。」他苦笑道，香港未來的司法改革似乎跟隨內地一套，不知會否廢除死因庭，「我唔識講」。