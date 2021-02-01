亞博臨時醫院料本月備妥 設氧氣缸可連續供氧8日

臨時醫院去年9月19日展開工程，今年1月20日竣工。黃偉綸說，臨時醫院規模與一般醫院無異，按香港永久建築的標準設計和建造，項目迅速完成原因之一，是採用「組裝合成」建築技術，縮短施工時間。

設816負壓牀 可驗核酸

建築署工程策劃總監梁健德稱，醫院佔地約3萬平方米，設6座兩層高的病房大樓，共提供816張負氣壓病牀。醫院有一座醫療中心，內有藥房和實驗室，可提供核酸測試服務。另有一座能源中心和其他醫療配套設施，包括一座液態氧氣缸，容量達1.1萬公升，可連續5至8日供應氧氣。

梁健德又說，醫院整體佈局採「醫患分隔」設計，即把6座大樓中央通道的位置，預留作輸送清潔物資和醫護人員進出，醫療廢物則沿外圍通道送走，減低感染風險。另外，每間病房均按照標準負壓隔離病房規格建造，例如病房入口設有前室作為緩衝區，病房外的氣壓經前室到病房時逐步降低，以單向氣流阻隔病毒傳播，減低交叉感染。

（疫情第四波）