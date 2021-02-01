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結婚註冊跌四成 出生人口首低於死亡

【明報專訊】香港新生嬰兒數字持續下降，勞福局長羅致光表示，雖然2020年鼠年是雙春兼閏月，但去年首11個月本港註冊結婚數字較2019年同期下降逾四成，加上疫情及經濟情况，料今年生育率可能進一步下降。羅致光又稱，本港人口高齡化，死亡數字逐步上升，去年首11個月死亡人數按年同期增加4.4%，更首次「跑贏」出生數字。有婚禮業界稱，去年結婚人數大減，相關行業在疫情期間損失逾九成生意，要求政府補貼租金及營運開支。

出生人口跌17% 今年料續降

羅致光昨於網誌稱，去年1至11月新生嬰兒數目約4萬人，較2019年同期減少約17%，原因是2019年下半年社會不穩定，導致9個月後生育數字大幅減少。另一影響生育的現象是結婚數字，去年首11個月註冊結婚數字按年同期下降逾四成；加上疫情及經濟下滑，羅致光料今年生育率會進一步下降。翻查入境處數字，去年全年約2.8萬對新人結婚，較前年約4.45萬對減少約36.7%。

羅致光分析，出生率下降，本港未來數年幼兒及學前服務需求亦會下降，2026年的小一入學生會減少7000人；影響所及，2038年大學收生及2042年的大學畢業生進入勞動市場數目會明顯下降。他稱去年及今年出生的嬰兒，將來派位及入讀大學的壓力會較低，故有意生育的夫婦現在努力還可以趕到2021年的「尾班車」。但他強調，政府並無鼓勵生育的政策。

疫情持續至今逾一年，政府雖推出防疫基金，惟大部分婚禮相關行業未符申請資格，而從未獲幫助，陷入零收入的困境。由約200名婚禮從業員組成的「婚禮大聯盟」昨表示，去年結婚人數銳減，不少客人婚禮延期甚至取消，有客戶等到母親去世仍未能擺酒，「紅事變白事」，令人非常傷感。

婚禮界稱35%結業 促補貼

經營婚紗店的黃小姐表示，疫情下有不少業界已捱不住而結業，以尖沙嘴百利商場為例，該商場有約150間婚禮店舖，現時約35%已結業，若疫情持續結業潮會更嚴重。

協助大聯盟的公民黨余德寶表示，業界要求「好卑微」，並非要求放寬限聚令，只是希望政府不要遺忘業界存在，大聯盟要求政府提供八成租金補貼，以及6個月的營運開支合共約16萬元，以渡過難關。

明報記者

（疫情第四波）

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