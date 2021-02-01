旺角11廈污水陽性須強檢 區議員批資訊亂

本報記者昨到基隆街及大南街一帶觀察，發現基隆街17至19號、29至31號及33至35號大廈外牆喉管長出雜草，疑出現滲漏。兩街大部分食肆已落閘，人流疏落。有居民表示，昨已接受檢測，不擔心被感染；大南街一食肆職員李女士則說，需待下班後再檢測，周一始能確定事件會否令生意額受影響。

喉管多雜草疑滲漏

李國權指出，過去曾接獲區內居民投訴稱大廈喉管滲水，他去年2月曾就區內有明顯外露或長有雜草的喉管向大廈投訴，並由屋宇署發出維修命令，大部分大廈喉管已維修。他表示，強制檢測大廈內劏房林立，不少設有開放式水斗，擔心如有居民確診，病毒經污水傳播，構成感染風險。他續說，至今仍未清楚署方是否經沙井採樣，亦未知陽性樣本源頭，該區過去14天內沒確診個案，不少居民對於大廈納入強制檢測感驚訝。

李國權又稱，政府前晚深夜公布污水大廈名單，其後有民政處人員到區內派發少數族裔語言通告，當中有通告為影印本，致居民對內容半信半疑。他說，詩歌舞街流動檢測中心昨午2時投入運作，有居民不清楚開放時間而「摸門釘」，亦有家長為小朋友取糞便瓶後不清楚收集點位置，政府昨亦未派員到場解答居民疑問，李批評，政府公布時間倉卒、資訊混亂，「好多問題都係公告解答唔到」。

（疫情第四波）