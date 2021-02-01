陳肇始：藥廠稱BioNTech如期抵港

盧寵茂倡主動索國藥數據

不少建制派建議將國藥疫苗引入本港，但國藥未公布第三期臨牀數據，負責審批疫苗在港緊急使用的顧問專家委員會，其成員孔繁毅曾稱最關鍵是疫苗要有第三期臨牀研究報告。盧寵茂昨在無綫《講清講楚》稱，國藥雖未在國際醫學期刊刊登第三期臨牀數據，但去年底已向國家藥監局交數據，顯示保護率達79.34%。他「不同意香港坐喺度等」，且預購的3款疫苗有很多不確定因素，港府應主動出擊向國家藥監局或國藥索取數據。

盧說作為醫生，同意最好要有第三期數據，但醫學上很多時治療方案也未必有第三期數據支持，例如肝移植。他又引述醫學期刊稱無第三期數據證明高空墜下時用降落傘不會死，反問是否要有第三期數據，從飛機跳下才會用降落傘。

食衛局回覆本報查詢時沒正面回應會否考慮向國家藥監局或國藥索取國藥疫苗第三期數據，稱會繼續與世界各地及國內疫苗製造商商討採購協議。

調查：31%願打疫苗 33％不會

另外，香港醫院藥劑師學會與香港醫護聯盟委託香港民意研究所於1月8至17日訪問838名香港市民，31%稱會參加疫苗接種；33%表明不會參加，主因是擔心副作用及安全；36%未決定會否參加。醫院藥劑師學會稱若要達至群體免疫，接種率須達70%，會接種及未決定接種的受訪者共佔約67%，建議政府向市民提供更多疫苗資訊，釋除疑慮。

（疫情第四波）