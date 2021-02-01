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增53確診 本地個案近四成源頭不明

【明報專訊】本港第四波疫情反覆，昨增53宗確診，44宗本地或相關個案中，源頭不明近四成。機場三跑工程地盤昨增4名工人確診，群組累計15人，其中3人居於「指定區域」，7人住元朗。衛生防護中心稱油尖旺較多建築工人居住，又說該工種較高危，認為值得安排地盤工定期檢測。

本港昨增53宗確診，包括9宗輸入個案，當中8人為外傭。44宗本地或相關個案中，11人居於4個指定區域，即區域外患者佔75%；源頭不明個案17宗，佔本地個案39%，其中驗出污水陽性的油麻地文苑樓，強制檢測後有兩宗源頭不明個案。

三跑增4宗累計15 3住「指定區」

機場三跑工程增4工人確診，均在合約編號3303的範圍工作，累計15人確診，包括13名工人。據本報分析，3名工人居住旺角/油麻地或佐敦「指定區域」，包括首名確診、無病徵的37歲女，她是合約編號3206的員工，居住油麻地眾坊街59A號，於該處被納指定區域前已確診，其大廈對面是用作「社區檢測中心」的梁顯利油麻地社區中心。

一名38歲男工人居於油麻地榮德大廈，同屬指定區域，上月27日病發。昨新增確診的45歲男工人居於廟街167號，屬佐敦指定區域，28日有病徵。二人為合約編號3303的工人，亦是大廈首名患者，大廈因此要強檢。與指定區域相隔彌敦道的長樂街24號有一工人確診，而長樂街28號一名無病徵將藍隧道工人上月初確診。

除油尖旺地區，有7人為元朗居民，包括兩名工人家屬；另有3人住天水圍，一人住屯門。昨確診的49歲男工人居於元朗恆運樓，1月26日病發，大廈早前有兩名涉藍隧道群組的患者居住。

張竹君：地盤工風險高 值得定期檢測

被問到疫情是否由社區帶入地盤，衛生防護中心傳染病處主任張竹君沒評論因果關係，稱油麻地較多建築工人、保安、清潔工及餐廳職員居住，而地盤工感染風險高，值得安排工人定期檢測。

張竹君亦稱本港疫情反覆，未見持續向下趨勢，部分個案由流動檢測站驗出，反映社區較多病徵輕微或無病徵患者，不一定即時找到。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，疫情反覆之際放寬晚市堂食料令確診增加，暫不適宜放寬防疫措施。

此外，本港多兩人離世，累計181名確診者死亡，包括一名出現呼吸衰竭83歲男病人，解除隔離令後持續惡化，前晚不治；另一名死者為有長期病95歲男。

（疫情第四波）

相關字詞﹕機場三跑 衛生防護中心 新型冠狀病毒

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