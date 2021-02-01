6日三度突襲 麗港城兩廈圍封 區議員稱九成已驗轟無理據 許樹昌：或有人仍在潛伏期

兩座累計17宗 許：數字頗高

上周一麗港城5座因連續3層E室單位出現確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇相信大廈出現垂直傳播，撤離E室住戶檢疫，5座至昨累計兩名保安及10名住戶確診。7座至昨累計5名住戶確診。

麗港城5座及7座先後納入強制檢測，1月24日是5座強檢限期，而昨是7座強檢限期，政府宣布昨晚7時起限制兩廈居民今晨2時前強檢，如1月29至31日已檢測並出示證明，毋須再檢測，但需待區內所有人完成檢測及結果大致確定才可離開處所，目標今晨7時完成行動。

剛驗完又禁足 居民：無所適從

大批警員昨晚7時在5座及7座外拉起封鎖線，多輛流動檢測車停泊屋苑外，身穿保護裝備工作人員上門安排居民下樓檢測。8時許數名5座居民在樓上高呼「擾民」，正買外賣回家的7座居民陳先生對突然封區感「O嘴」，「檢測剛剛做了，以為無事就OK，點知又要禁足，好多人無特別準備，唔知點算」。他說有按要求檢測，對封區無所適從，唯有買多點糧食，因不知能否如期解封。

住在受限區中間的6座居民周先生落樓了解，他說早前專家指天井位置深，易困住空氣，令其擔心若有鄰居感染，開抽氣扇時會抽入有病毒空氣，但表明不會撤離，一家每周定期檢測。圍封期間，麗港城其他沒被圍封大廈多名住戶拖篋離開。食衛局長陳肇始晚上10時曾到場，逗留約10分鐘後離開。

有非圍封座數住戶拖篋走

政府解釋，早前已向5座及7座發強檢公告，近1200名居民接受檢測，惟小區內感染持續嚴峻，評估風險後認為有需要確認受限區內所有人已檢測，截斷傳播鏈並消除居民疑慮。

區議員：民署洗樓 未知結果者要再驗

觀塘區議員李煒林表示，5座及7座檢測率達九成，較多確診的5座亦無新增確診，環境檢驗報告呈陰性，不明白為何封區，批評無標準及理據，住戶擔心今日或未能上班，難向公司交代。他說，民政署職員昨晚8時許「洗樓」逐戶索取陰性檢測結果短訊，若無法出示，即使早上已檢測亦要再做。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，5座及7座10多人確診，感染數字頗高，不排除兩座居民會在潛伏期發病，加上政府掌握居民名單，相信現時突擊圍封強檢會有效，處理上較早前三無大廈易。

明報記者

（疫情第四波）