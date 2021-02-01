民建聯提「變革香港」 積極加入政府法定機構

民建聯昨召開記者會提出六大改革範疇，包括行政、經濟發展、土地、二次分配機制、青年工作及司法機構改革。該黨今起會在隧道口、公共交通工具上登廣告，並設立網頁收集意見。李慧琼表示，回歸以來不少深層次矛盾累積未解，2019年社會運動顯示如深層矛盾未解，市民難安居樂業；她說去年底已有建制派團體提出推動變革，現在只是付諸實行。建制派政團去年8月成立「建設力量」，當時提出「香港要變革 攜手創明天」。

李慧琼表示，民建聯會致力發掘「愛國愛港管治人才」，從多渠道參與管治，例如加入政府及法定機構。至於政治體制改革，李認為關鍵在於落實「愛國者治港」，她說有「破壞分子」透過選舉，在立法會、區議會中破壞一國兩制，李相信中央、港府會思考如何改善制度。

倡設司法人員行為調查辦公室

針對司法改革，該黨副主席周浩鼎建議司法機構參考英國，設立司法人員行為調查辦公室，改善現行投訴法官操守機制。他亦認為司法覆核被濫用，建議法援署加強審核，避免濫用。