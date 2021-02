黎智英案無海外法官 英法院：港府沒聯絡

目前黎智英案終院法官包括首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛,以及本地非常任法官陳兆愷、司徒敬。

被問派法官來港意願 「是特首責任」

本報向英國最高法院查詢,包括香港政府或司法機構,是否曾就指派非常任法官來港任指定法官事宜聯絡他們,最高法院回覆稱「沒有(no)」,被問到會否願意派法官來港任指定法官,英國最高法院稱,指定法官聆訊國安法案件是特首的責任,「她沒有指定任何最高法院的法官(she has not designated any justices of the Supreme Court.)」。

海外非常任法官賀輔明勳爵回覆本報查詢時亦稱,政府或司法機構並未就指定法官事宜聯絡他,至於會否願意來港任指定法官,他稱這是假設問題,目前不會回應。曾任加拿大首席大法官的海外非常任法官麥嘉琳則僅表示,作為海外法官,不評論有關事件。

《基本法》第82條列明,終院可根據需要邀請其他普通法適用地區法官參加審判。一般而言,過往終院案件會包括一名海外非常任法官,不過,去年亦曾有案件全由本地法官審訊。

全本地法官審訊非首次

張達明:問題在欠缺透明度

港大法律學院首席講師張達明表示,目前審訊案件的法官均有崇高地位,全由本地法官審訊亦非史無前例,但他認為問題在於欠缺透明度。張達明指出,國安法下特首會指定一批國安法法官,並由法庭委派法官審案,但無人知悉指定法官名單,「每次都是有案件出現,到我們知悉編派哪位法官,才知那人是國安法法官」。