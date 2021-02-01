黎智英案無海外法官 英法院：港府沒聯絡

目前黎智英案終院法官包括首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛，以及本地非常任法官陳兆愷、司徒敬。

被問派法官來港意願 「是特首責任」

本報向英國最高法院查詢，包括香港政府或司法機構，是否曾就指派非常任法官來港任指定法官事宜聯絡他們，最高法院回覆稱「沒有（no）」，被問到會否願意派法官來港任指定法官，英國最高法院稱，指定法官聆訊國安法案件是特首的責任，「她沒有指定任何最高法院的法官（she has not designated any justices of the Supreme Court.）」。

海外非常任法官賀輔明勳爵回覆本報查詢時亦稱，政府或司法機構並未就指定法官事宜聯絡他，至於會否願意來港任指定法官，他稱這是假設問題，目前不會回應。曾任加拿大首席大法官的海外非常任法官麥嘉琳則僅表示，作為海外法官，不評論有關事件。

《基本法》第82條列明，終院可根據需要邀請其他普通法適用地區法官參加審判。一般而言，過往終院案件會包括一名海外非常任法官，不過，去年亦曾有案件全由本地法官審訊。

全本地法官審訊非首次

張達明：問題在欠缺透明度

港大法律學院首席講師張達明表示，目前審訊案件的法官均有崇高地位，全由本地法官審訊亦非史無前例，但他認為問題在於欠缺透明度。張達明指出，國安法下特首會指定一批國安法法官，並由法庭委派法官審案，但無人知悉指定法官名單，「每次都是有案件出現，到我們知悉編派哪位法官，才知那人是國安法法官」。