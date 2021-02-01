港聞

港聞一

黎智英案無海外法官 英法院：港府沒聯絡

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》下的勾結外國勢力罪，律政司早前獲准上訴至終審法院，爭辯如何正確演繹國安法下的保釋條文，案件今日開審。司法機構早前公布法官名單，未見海外非常任法官。英國最高法院以及非常任法官賀輔明均向本報表示，香港政府或司法機構並未就指定法官事宜聯絡他們。

目前黎智英案終院法官包括首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛，以及本地非常任法官陳兆愷、司徒敬。

被問派法官來港意願 「是特首責任」

本報向英國最高法院查詢，包括香港政府或司法機構，是否曾就指派非常任法官來港任指定法官事宜聯絡他們，最高法院回覆稱「沒有（no）」，被問到會否願意派法官來港任指定法官，英國最高法院稱，指定法官聆訊國安法案件是特首的責任，「她沒有指定任何最高法院的法官（she has not designated any justices of the Supreme Court.）」。

海外非常任法官賀輔明勳爵回覆本報查詢時亦稱，政府或司法機構並未就指定法官事宜聯絡他，至於會否願意來港任指定法官，他稱這是假設問題，目前不會回應。曾任加拿大首席大法官的海外非常任法官麥嘉琳則僅表示，作為海外法官，不評論有關事件。

《基本法》第82條列明，終院可根據需要邀請其他普通法適用地區法官參加審判。一般而言，過往終院案件會包括一名海外非常任法官，不過，去年亦曾有案件全由本地法官審訊。

全本地法官審訊非首次

張達明：問題在欠缺透明度

港大法律學院首席講師張達明表示，目前審訊案件的法官均有崇高地位，全由本地法官審訊亦非史無前例，但他認為問題在於欠缺透明度。張達明指出，國安法下特首會指定一批國安法法官，並由法庭委派法官審案，但無人知悉指定法官名單，「每次都是有案件出現，到我們知悉編派哪位法官，才知那人是國安法法官」。

上 / 下一篇新聞

BNO移英須答百題 網上申請未擠塞 英內相：自豪一天 兩辦譴責侵中國主權
BNO移英須答百題 網上申請未擠塞 英內相：自豪一天 兩辦譴責侵中國主權
赴台持BNO辦登機手續 離境須身分證
赴台持BNO辦登機手續 離境須身分證
青協：三成青年打算移民
青協：三成青年打算移民
民建聯提「變革香港」 積極加入政府法定機構
民建聯提「變革香港」 積極加入政府法定機構
6日三度突襲 麗港城兩廈圍封 區議員稱九成已驗轟無理據 許樹昌：或有人仍在潛伏期
6日三度突襲 麗港城兩廈圍封 區議員稱九成已驗轟無理據 許樹昌：或有人仍在潛伏期
增53確診 本地個案近四成源頭不明
增53確診 本地個案近四成源頭不明
陳肇始：藥廠稱BioNTech如期抵港
陳肇始：藥廠稱BioNTech如期抵港
旺角11廈污水陽性須強檢 區議員批資訊亂
旺角11廈污水陽性須強檢 區議員批資訊亂
結婚註冊跌四成 出生人口首低於死亡
結婚註冊跌四成 出生人口首低於死亡
亞博臨時醫院料本月備妥 設氧氣缸可連續供氧8日
亞博臨時醫院料本月備妥 設氧氣缸可連續供氧8日
稱彥霖梓樂裁死因存疑較公平 明白大眾有情緒 馬宣立：死因多揣測 始於8．31警失信
稱彥霖梓樂裁死因存疑較公平 明白大眾有情緒 馬宣立：死因多揣測 始於8．31警失信
VR帶陪審重返現場 盼解梓樂父母「行番個仔條路」願望
VR帶陪審重返現場 盼解梓樂父母「行番個仔條路」願望
煥然懿居二期 擬不設開放戶
煥然懿居二期 擬不設開放戶
旁人說他太樂觀 夏博義：不信無希望 二次回流掌大律師會：人人有風險 始終要承受
旁人說他太樂觀 夏博義：不信無希望 二次回流掌大律師會：人人有風險 始終要承受
「不能倡議修改法律 這本身就是瘋狂的」
「不能倡議修改法律 這本身就是瘋狂的」
分析歷史教訓：暴力抗爭會失去支持
分析歷史教訓：暴力抗爭會失去支持
港大研發智慧口罩 度身訂做攻高端市場
港大研發智慧口罩 度身訂做攻高端市場
研內置多種傳感器 助工人安全工作
研內置多種傳感器 助工人安全工作
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】批張志剛做政協唔識「協商」 曾鈺成：侮辱咗你老闆梁生
【Emily】批張志剛做政協唔識「協商」 曾鈺成：侮辱咗你老闆梁生
【Emily】林鄭駱惠寧訪警總 中聯辦警聯部長露面
【Emily】林鄭駱惠寧訪警總 中聯辦警聯部長露面
【Emily】陳健民做一日店長 「見山」見讀者
【Emily】陳健民做一日店長 「見山」見讀者
【Emily】「新華香港」fb發炮 鬧BNO計劃遮羞布
【Emily】「新華香港」fb發炮 鬧BNO計劃遮羞布
【Emily】重返南區 區諾軒街站寫揮春好生意
【Emily】重返南區 區諾軒街站寫揮春好生意
【Emily】建制派邀醫護拍片 陳肇始和你拜年
【Emily】建制派邀醫護拍片 陳肇始和你拜年