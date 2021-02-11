BNO移英須答百題 網上申請未擠塞 英內相：自豪一天 兩辦譴責侵中國主權

BNO簽證計劃申請人須符合以下條件，包括：BNO持有人及其家庭受助人、通常居港、財政上備有最少6個月在英國生活費用、沒有嚴重刑事犯罪紀錄等。針對嚴重刑事犯罪紀錄一項，有關罪行的法例須在英國也存在，例如搶劫、嚴重襲擊等可在英國判處監禁的罪行。

須申報有否牽涉戰爭罪行種族滅絕

英國政府昨開放網站，讓港人於網上申請簽證，本報記者昨午約5時嘗試申請，過程涉及6個步驟，其中須填寫及回答大量資料的部分，主要涉及第2步「申請」，記者需時約30分鐘填妥資料，過程尚算順利。

申請人申請前需先填上電郵地址及設定密碼，以便通訊及離開網站後可再登入查閱申請資料。完成以上程序後，便進入「申請」部分，須先填上姓名、BNO號碼、出生地點等基本資料，申請人亦需詳細回答各項問題，例如要填寫預計何時到達英國、是否有家庭成員在英定居、在英國住處等資訊。

申請人亦要回答若干條問題，包括是否曾牽涉或懷疑牽涉戰爭、反人道、種族滅絕罪行；是否曾涉及恐怖主義活動、或支持有關極端主義組織等；以及是否曾為非英國政府從事危害英國國家安全和利益的工作等。申請人亦需要申報在英國的定罪及刑罰，例如刑事判決、曾違反英國移民法被處的民事懲罰等。

申請費2656元加3.3萬元保健費

填妥後，申請人會獲通知需呈交的證明文件及須作出聲明，之後進入付費步驟，根據官方資料，成人申請人以5年期簽證計，須付約2656港元的申請費及約3.3萬港元的保健附加費。

中聯辦：改中英諒解的BNO性質

在BNO簽證計劃正式接受申請的昨日，中聯辦發言人表示，早在香港回歸前中英雙方已就BNO問題達成共識並互換諒解備忘錄，英方明確承諾持有BNO港人無居英權，中方亦把BNO視為旅行證件處理。發言人稱，香港回歸24年後，英國政府公然撕毁承諾，藉口香港國安立法操弄BNO，一再擴大適用範圍，試圖把大批港人變成二等英國「公民」，徹底改變原來中英諒解的BNO性質。港澳辦亦表示，英方不守承諾，出爾反爾，公然美化侵略歷史和殖民統治，是「厚顏無恥的強盜邏輯」，保留進一步採取反制措施的權利。

英內政大臣：履行對港人承諾

英國內政大臣彭黛玲昨就BNO簽證計劃正式啟動發言，稱BNO公民現可自由地選擇在英國生活、工作及學習，開展新的生活。她形容昨日是英國與港人深厚歷史聯繫中令人自豪的一天，英國履行了對港人的承諾。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676