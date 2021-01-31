任職律師樓 兩擅押客物業共借2000萬 蘇錦樑弟欺詐洗黑錢罪成還押

被告蘇錦威（44歲）及蘇潤餘（52歲）早前否認一項洗黑錢罪，蘇錦威另否認兩項欺詐及一項使用虛假文書的副本罪。兩人曾同在梁家樂律師行工作，分別擔任法律文員和法律行政人員，該行現已結業。

案中業主吳簫早前供稱，她與丈夫2012年以偉章國際有限公司（下稱GML）的名義購入一個單位，並委託蘇錦威處理買樓文件，夫妻從沒簽署任何按揭擔保書，卻於2015年收到按揭貸款通知，發現遭財務公司入稟提控。

法官勞潔儀裁決時稱，業主作供誠實可靠，裁定蘇錦威在業主不知情下，擅自申請按揭貸款，令業主蒙受不利及無辜捲入訴訟。勞官提及，業主否認貸款文件的簽名出自她手筆，文件上的公司董事資料亦有錯漏，可見蘇錦威使用假文件借貸。

蘇錦威早前自辯時否認指控，自稱對業主遭入稟追債一事感「錯愕」，但由於事情不太嚴重，遂打算自行還款了事。勞官質疑，如果蘇錦威沒有擅自抵押單位，他理應盡快聯絡業主、向財務公司追究或報警，以保障客戶利益；他一方面否認與事件有關，另一方面又自覺有責任解決問題，說法實在荒謬和匪夷所思，明顯有所隱瞞。勞官又說，蘇錦威擁有法律和商業學士學位，部分借貸文件由他的個人電郵發出，難以接納他對事件不知情。

同事借戶口收錢 官不信「幫朋友」

至於次被告蘇潤餘，勞官表示他和蘇錦威只有微薄交情，不相信他作為法律行政人員，會為了「幫朋友」而借出銀行戶口，處理過千萬元資金，唯一合理推論是為了清洗黑錢，加上其寓所被搜出多份抵押文書，反映他有份犯案。

冒業主聘律師圖補鑊 終胞姊代還債

控方早前在開案陳辭稱，蘇錦威2014年訛稱獲GML授權，向名為「樂天」的財務公司申請1000萬元按揭貸款，款項一度存入蘇潤餘所屬公司的戶口。樂天其後收不到還款，遂循民事向單位業主索償，蘇錦威其後冒簽文件，以業主之名聘用律師抗辯。及後，蘇錦威重施故伎，向另一間名為「錦豐」的財務公司借貸1000萬元，以償還拖欠樂天的債務，最終要胞姊蘇潔兒代為還債。

【案件編號：DCCC415/18 】