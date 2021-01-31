准單車徑試行3日 電動滑板車要買三保

只限將軍澳 供有車牌者登記

運輸署一連3日在唐俊街及將軍澳海濱公園旁一段單車徑推行電動可移動工具試驗計劃，持有駕駛執照的市民須先在網上登記及購買第三者保險，經抽籤後會獲派指定時段，到場登記資料後，會獲發許可證、頭盔及反光衣。香港便攜式電動車總會主席許堅信認為，最好未來這一年盡快落實規管電動可移動工具，批准於單車徑使用，之後再慢慢放寬至其他道路。

政府研規管 用家盼「不用匿埋玩」

在場踏「風火輪」的陳先生3日均有抽中時段參與試驗計劃，他說平時玩風火輪時會戴齊頭盔、手套、護腕等，以往有相約朋友一齊玩，但因疫情及警方打擊，已較少聯群結隊玩。他說以往在街上玩時曾被警員截停，幸沒被檢控，認為「電動單輪車又唔係殺人放火工具，唔明點解要嚴厲打擊」，又稱日後政府如立法規管需要用家購買第三者保險才可玩，「只有無奈接受」。參與計劃的馮先生騎電動單車兩年，他說以往只在屋苑平台「偷偷摸摸」玩，今次首次出街玩。他認為規管是好事，「不用匿埋玩」，但要看實際規管細節。

居民：公民質素較重要 攞完牌亦會亂撞

將軍澳居民Ivan抽籤落空，特意推着其電動滑板車前來看看能否即場登記，被拒而還。本身有駕車的他說，在將軍澳駕車經常遇上「抄牌」，以電動滑板車在區內代步「食嘢、買嘢最好用」。他認為規管作用不大，「始終人嘅質素好重要，攞完個牌唔代表你唔會亂衝亂撞」，又認為亦有不少踏單車的人違反交通規例，如要規管，應與單車一起規管。