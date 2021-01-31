中風留醫11日 「沒敵人的社署副署長」 林嘉泰不治 社福界同哀

本月20日早上8時許，林嘉泰在灣仔胡忠大廈社署辦公室內暈倒，被送往律敦治醫院留醫深切治療部，當日下午再被轉送東區醫院做緊急手術，他腦部出現缺血性中風，留醫東區醫院11日，延至昨早11時48分不治。

林鄭憶齊訪福伯10多年 稱極度哀痛

林鄭月娥昨發稿表示對林嘉泰離世感極度哀痛，她出任社署署長時，曾與林嘉泰處理獨居長者「福伯」顏福的求助個案，過去10多年，兩人每逢農曆新年都會探望福伯，平日亦關懷其起居生活，直至福伯年前百年歸老。她稱讚林嘉泰為人謙厚，事事親力親為，願意聆聽，積極解決問題，深受社福界尊重和部門同事愛戴。政務司長張建宗、勞福局長羅致光及公務員事務局長聶德權亦先後發稿致哀。

工會：面對批評 不慍不火回應

邵家臻：會聆聽反對派意見

香港政府華員會社會工作主任職系分會及社會工作助理分會昨亦發稿悼念，讚賞林嘉泰是「非常勤奮、責任心重的好好先生」，即使着緊工作，亦未曾對下屬或伙伴口出惡言，面對質詢或批評會不慍不火地理性回應。

立法會前議員邵家臻昨在facebook表示曾與林在社工註冊局共事，林常從早上8時工作至晚上11時，勸他早退例必遭拒絕。他形容林願意「落地」，會接信、回電及聆聽反對派意見，他每次致電或發短訊給林，對方都會即日回覆，「他是一等一好人，是個沒有敵人的社署副署長」。立法會議員田北辰在facebook指林嘉泰是「一位熟悉安老服務政策的好公僕、一位作風務實低調的父母官」。

田北辰：作風低調父母官

社聯行政總裁蔡海偉與林嘉泰相識多年，他形容林為人隨和，兩人不止是公事上的伙伴，私底下亦是朋友，「雖然佢係政府高官，但對同事冇乜架子，好好笑容」，又說林十分勤力，曾出席晚宴後仍回辦公室工作，經常是辦公室最遲離開的人，之前未聞林身體有異樣。

「陣地社工」成員陳虹秀說，林嘉泰是社工出身，更明白業界狀况，她曾多次與林開會商討如何幫助業界及弱勢社群，例如去年疫情期間，林就在家工作安排聯絡社福界代表開會，林在會上認真聆聽及交流，收集意見後亦會跟進。

林嘉泰1987年7月加入社署，2013年9月升任社署副署長（服務），負責福利服務的策劃及發展，去年一直協助政府處理口罩荒問題。去年4月15日，胡忠大廈8樓社署辦事處收到白色粉末信件，內有多個利市封及平安符，收件人為林嘉泰，警方調查相信粉末為香爐灰。