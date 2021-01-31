小一統一派位 疫下家長月花1.5萬聘一對一教學

校長：移民潮下名校競爭仍大

2021/22學年小一統一派位昨起一連兩日接受申請，因應疫情家長須按指定時段交表。早上9時起，傳統名校九龍城41校網統一派位中心外，有約10名家長排隊。校方做好防疫措施，入口處有紅外線探熱，等候區座位相隔1.5米距離。

北區鳳溪第一小學校長朱偉林說，今年報小一人數減少有四因素，包括社會事件導致移民潮、疫下部分K3學生重讀、跨境學童減少，以及國際學校名額增加。他強調雖然升小一學生減少，但不代表入讀名校競爭就會減少，因名校有固定名額，亦是許多家長的首選。

家長稱Zoom影響表現

月花八千讓孩子上興趣班

從事金融業的呂先生一年前從馬鞍山搬到九龍塘，月花多一成租金，就是為了讓孩子能入讀喇沙小學。他覺得在疫情下以Zoom面試的模式影響其升學部署，深覺小孩受Zoom限制影響表現。呂先生每月花七至八千元讓孩子上興趣班。

先學好中文 升中送留學

住在喇沙小學對面的馮先生認為，今年入學競爭較小，有機會抽中心儀學校。他說注重孩子教育，月花1.5萬元讓孩子參加珠心算、邏輯思維及中英數科等課程，「因疫情關係，這些課程都是一對一的教學」。馮先生計劃讓孩子在香港學好中文，中學送往海外升學。

林先生打算安排孩子報讀拔萃小學，他不認為移民潮下升小競爭減少，因仍有不少內地家長競爭。他會讓孩子留港完成小學教育，再送海外讀中學，但這不是因大環境關係，而是因為他當年在中四就留學，覺得外國學習環境較好。

住在九龍區逾10年的彭先生亦到場交表，表示首選喇沙，因學校在師資及藝術等各方面聲譽良好。另他也為孩子報至少9間私校，至少兩校取錄。他不擔心香港小學教育制度，中學則因關乎獨立思維及批判想法，對香港較缺乏信心，有計劃在孩子升中時送往留學。