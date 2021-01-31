病人投訴港怡誤收逾60項收費 醫院認出錯 取消萬元費用

膿瘡手術後轉治呼吸系統病

套餐價變分項收費

年逾40歲的黃小姐患高血壓、糖尿病等長期病，數年前腰椎受傷，至今以輪椅代步，不時入院治療，亦買了3份醫保。她在去年11月16日因臀部有膿瘡，以兩日一夜的膿腫切開引流術套餐價入住港怡醫院，當時醫院評估她是中風險病人，套餐收費為3.12萬元。

黃小姐術後傷口發炎未能出院，每日以套餐延伸價3720元繼續療程，至12月初出現呼吸系統問題，需轉主診醫生，並在同月3日收到帳單後驚覺變成分項收費。她在今年1月7日出院，住院53日，前後做過數次不同手術，扣除多收的費用，花費近61萬元。

仔細核對收費文件

發現錯收量血壓3600元

以往從事保險業的黃小姐知道要向院方取帳單檢查收費，亦因上次入住港怡時發現收費混亂，故今次特別小心。她仔細審查近百頁收費文件，內有近千項服務，她懷疑醫院在分項收費後約65項收費出錯，涉款約1.4萬元。

其中20項錯誤收費是量血壓服務，黃小姐每日量3次血壓本應無需收費，但帳單錯誤顯示每日量4次血壓額外收費180元，一共20日，涉款3600元。其餘錯誤收費項目包括咳藥水、痤瘡藥等分量出錯，預留護士人手在旁協助程序及部分手術衣物亦要收費。

病人每消費5萬元就會收到醫院帳單，黃小姐每次發現有錯，即向院方反映，最終院方前後取消近1萬元收費。她批評院方收費混亂，質疑護士只是「copy and paste（複製及貼上）」，沒有按實際情况記錄病人使用服務情况，亦未有清楚解釋套餐延伸價及轉主診醫生後的收費，要求院方檢討。她亦質疑院方巧立名目收費，預留護士人手在旁協助程序，但該護士只是「企喺度stand by」都要收費。

港怡：入院前已說明套餐收費詳情

港怡醫怡回覆查詢時表示，院方按照醫生指示輸入病人紀錄的資料，即每天量度血壓4次，其後次數有調整，系統未有即時更新，故發出帳單時令內容有誤，院方已即時更正，並向病人致歉，日後會加強核實帳單。

院方稱，在病人入院前已說明延長套餐的每日收費及詳情，病人簽署明白及同意後才會獲安排入院；而病人轉另一專科的治療並無提供套餐收費。

組織促檢討私院發展模式

協助黃小姐的香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，是次個案反映港怡醫院收費透明度不足，更疑巧立名目收費，顯示該院管理不善，促政府檢討私院的發展模式。他亦提及港怡去年底的標準套餐服務量仍未達標，要求政府監督港怡履行契約條款，若沒有明顯改善，應終止服務契約，收回土地。