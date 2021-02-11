朗豪坊Cinema City現金券到期變廢惹舉報 海關正了解 商場：可指定日期內食肆使用

商場向戲院購券 代替減租

綜合Cinema City和朗豪坊回覆本報查詢，商場去年向院線購入現金券，以代替減免部分租金，雙方同意現金券使用日期至1月31日，商場其後透過贈送、出售等方式發放。

Cinema City院線發言人陳小姐說，去年3月停業後曾向業主提出減租，業主決定以優惠價購入現金券，代替減免部分租金，至於如何出售或推廣，均由商場決定，戲院無權干預。Cinema City稱高度關注事件，惟今次屬商場與顧客間交易和協議，戲院未能代為解決，而經該院線直接提供贈券、禮券等，都可在戲院重開時使用。

朗豪坊回應時亦稱高度關注事件，指去年底已與Cinema City跟進現金券即將到期安排，但對方表示不會延期或退款，現決定持本月31日到期現金券顧客，可在指定時間內到商場指定食肆使用，詳情稍後公布。朗豪坊說早前以正價向Cinema City購買現金券，價值數百萬元，現仍持有大量現金券。

海關回覆已接獲相關舉報，正了解事件。海關稱按《商品說明條例》第13I條，商戶接受付款時，如無意圖供應有關產品，或沒有合理理由相信能在協定時間內供應產品，便不應接受付款，違例者最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

消委接現金券投訴升：

處所按例停業應作適當安排

針對現金券、兌換券，消委會過去3年接389宗投訴，2018年有128宗、2019年有109宗、2020年則有152宗，去年較前年增加近四成。消委會昨稱，部分指定處所按法例要求停業，認為該些處所恢復營業時，應就預繳套票的消費者作適當安排，並提醒消費者預繳任何產品及服務套票前評估風險。