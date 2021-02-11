入境處函航空界促禁BNO登機來港

提醒載沒持有效證件者來港屬違規

有航空公司收到入境處信件提醒新規定，稱若有乘客持BNO登機來港，須核對該人的特區護照、香港身分證、回港證；如無相關證件，在容許乘客登機前，應向本港入境處核實該人身分。信中表示，若航空公司接載無有效旅遊證件的乘客進入香港屬違規。國泰航空昨發出新旅遊提示，重申特區政府的宣布，包括BNO不能用於在港出入境等，當中無列明辦理離港登機是否接受BNO。本報向國泰、英國航空查詢有關安排，至截稿前未獲回覆。入境處回覆稱，已將相關措施通知香港國際機場航空委員會，當乘客登機返港時，航空公司需要求相關香港居民出示特區護照或永久居民身分證作證明。

民用航空事業職工總會主席李永富稱，航空公司接受預訂機票時主要視乎目的地國家對旅遊證件的承認程度，在香港機場的航空公司櫃位辦理登機時，職員只是核對護照是否獲目的地國家接受，故若其他國家承認BNO，相信航空公司會接受。他說未收到航空公司向員工發出新指引。

英國移民顧問「Goodbye HK, Hello UK」香港代表Billy Wong稱，英國半年前公布計劃時，中方說會反制，港人考慮移民時已想到日後或不能返港，但「要走的始終會走」。