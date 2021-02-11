聶德權：公僕國籍不應與BNO問題混為一談

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀早前被問到公務員要宣誓，持有BNO是否有衝突。她稱除了主要官員、行會成員和大部分立法會議員不可以有外國居留權，《基本法》對公務員持什麼護照沒有規定，「我們素來都有外籍人士擔任公務員，警方都有好多外籍指揮官啦，律政司署都有外籍官員，呢個完全唔係問題」。

聶稱遵基本法規定 工會：釋大部分人疑慮

梁籌庭表示，聶德權的說法仍然是根據《基本法》辦事，現階段希望釋除大部分公務員的疑慮，但稱不知道之後國家會否有其他規定。他說，事實上外籍公務員很多，涉及專業人士和人才，若公務員不能持有其他國籍，可能有人會選擇離職，相信政府不會輕易要求公務員放棄外國護照。

對於中方採取反制措施，英國外交部表示感失望但不驚訝，重申英國歡迎BNO護照持有人到英國定居。英國首相府發言人亦表示，英方不會對香港的事視而不見，合資格持BNO護照的人現在可以選擇到英國生活、工作、讀書，而BNO持有人及其家人可以用BNO以外的文件到英國旅遊及入境。

鄭若驊：英曾稱不予持BNO港人居留權

律政司長鄭若驊昨發表網誌，稱《中英聯合聲明》並無任何條款讓英方在香港回歸袓國後承擔任何權責。她引述國際法院副院長薛捍勤法官於去年11月在《基本法》頒布30周年法律高峰論壇上指出：「香港回歸後，採取什麽制度，如何實現國家的統一，從國際法上講，屬於中國主權範圍內的事務。」鄭若驊並寫道，中英雙方當年就國籍問題交換備忘錄，英方說明不會賦予持有BNO的香港中國公民居英權。她又引述英格蘭及威爾斯前總檢察長高仕文勳爵稱若賦予BNO護照持有人自動擁有完整的英國公民資格，會違背中英雙方在《聯合聲明》中的承諾。