沙嶺剷林霸萬呎官地 被指建龕場 涉事者否認：菩薩報夢立像驅瘟疫 地署叫停

明報記者 馬耀森

面積約3.8個籃球場 位處綠化帶

地政總署回覆本報查詢時表示，北區地政處調查後確認有人在沙嶺近文錦渡一帶非法佔用政府土地，面積約1.72萬平方呎。當區地政處已根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用，並會視乎情况採取進一步行動；而就懷疑有樹木被破壞，地政處已轉介相關部門跟進。規劃署指出，該處為綠化地帶，署方未有接獲任何規劃申請，而署方人員已到場視察，發現場地曾填土及做混凝土工程。規劃署會繼續蒐集及整理相關資料，如有足夠證據證明涉事地點構成《城市規劃條例》下的違例發展，會採取適當執管行動。本報曾向粉嶺潮僑盂蘭勝會查詢，至截稿前未獲回覆。

牌匾列捐款者姓名 粉嶺潮僑盂蘭勝會捐逾31萬

日前有網民在facebook發帖，稱在打鼓嶺文錦渡管制站附近發現土地開發活動，原來林地被剷平，大量樹木被砍伐，土地上豎立了一尊地藏菩薩石像，入口處張貼了數十幅照片，當中可見有人手持電鋸斬樹，旁邊豎立了一金屬牌，印有數十名捐款人姓名，當中以粉嶺潮僑盂蘭勝會捐款31.475萬元最多，該會理事黃祥漢另捐5萬元，總金額約86萬元。

本報記者上周三（27日）下午到上址了解，發現該幅土地位於沙嶺道旁邊，與文錦渡管制站相距約200米。當時在場的黃祥漢向記者稱，地藏菩薩早前向他報夢，只要在該處豎立一尊地藏菩薩像，面向南方，便可紓緩本港疫情。他又說，沙嶺墳場是「亂葬崗」，專門收納無人認領或身分不明的遺體，豎立地藏菩薩可超渡救濟眾生。

村民稱該處擬建龕場 一周前停工

被問到粉嶺潮僑盂蘭勝會是否計劃興建骨灰龕，黃祥漢否認，表示該處只會豎立一座地藏菩薩像，而佛像已於1月6日開光， 任何人都可以前往上香拜祭，不用收費。他又說，稍後會將開發的土地鋪草。記者所見，現場擺放了一部挖土機，周圍亦有數座祖墳。記者向附近多名村民查詢，他們均稱該處計劃興建骨灰龕，約一星期前突然停工，未知原因。

促當局還原監察 環團：萬呎地只豎佛像「奇怪」

長春社公共事務經理吳希文擔心該項目疑似「先破壞、後發展」，稱當局既然已證實是非法佔用政府土地，應盡快執法及要求將土地還原。他說政府正在沙嶺興建骨灰龕場，與被破壞土地相距只有約500米（見圖），不排除有人計劃在附近興建私人骨灰龕場，期望將來產生協同效應。他又說，被破壞土地約1.72萬平方呎，只豎立一尊佛像「有點奇怪」，促請政府加強監察該處一帶的違例發展，擔心政府執法「放軟手腳」，變相縱容，強調非法霸佔官地絕不應容忍。

土木工程拓展署正在沙嶺墳場興建骨灰龕，造價逾25億元，預料可提供約20萬個骨灰龕位，相關土地平整工程已於2017年底展開，料2024年完成。

（城市保育）

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