Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2021年1月30日星期六
港聞二
BNO移英明可申 中港不再承認證件 外交部斥將港人變二等公民 英揆：捍衛港人自由
明起不能用BNO出入境 葉劉黎棟國均稱影響小
申請須沒嚴重刑事紀錄 家庭成員可分批赴英
擬搶閘申請4月起行 婦：為孩子失中國籍亦無悔
東發強檢零確診 解封即執法票控15人 未驗遭罰款 食肆：多次詢警被囑留店
三成住戶無應門 專家促同步強檢封區
不知強檢收告票可抗辯 須自行舉證
綠楊新邨同層4戶染疫 居民憂封區 張竹君料公共設施播毒 區議員：有居民搬酒店暫住
瑪麗隔離病房兩月內再滲水 濺中下層病人醫護
深水埗強檢抽查票控14人 區議員：繳5000如多交一月租
佐敦油麻地7尼裔清潔工確診 工會憂不獲賠
老婦封區生效後走出 警：安排設封鎖線前離開
半月住3外地染疫者 君怡酒店一員工確診
林老師裁死於自殺 官斥校長咬住唔放 稱倘校長對事不對人副校說公道話 悲劇可免
斥羅婉儀仍圖卸責 林妹：信神會審判
東華主任收投訴轉告校長 官斥令人費解
一條命換校政改善 同事：代價太大
教局准教師覆檢投訴學校結果 至今零宗 葉建源：教師不信投訴機制 憂不安全有後果
教協首要求召開死因研訊 副會長：盼避免悲劇再現
改控危駕 響號新巴車長不認罪
服刑中黃之鋒認前年非法集結 古思堯否認
診所護士認起警員底 量刑起點擬9至12月
母女涉印偽鈔 閃粉筆畫防偽線 檢假500元鎅刀間尺打印機
夏博義提議修改國安法 港澳辦斥矛頭直指中央
訛稱代購Switch遊戲機 收錢不發貨 14人被捕
官指無貪污意圖證據 威院醫生收病人名表罪脫
尊子漫畫
【Emily】兒媳被爆入籍澳洲做移民生意 譚sir鬧傳媒滋擾家人
【Emily】泰博去信美心 籲捐物資畀基層
【Emily】談引入國藥 劉業強：市民接受先得㗎
【Emily】波哥助理電郵被hack 議員收逾期付款短訊
【Emily】美容業促准復工 重裝承諾重裝待客
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
BNO移英明可申 中港不再承認證件 外交部斥將港人變二等公民 英揆：捍衛港人自由
明起不能用BNO出入境 葉劉黎棟國均稱影響小
申請須沒嚴重刑事紀錄 家庭成員可分批赴英
擬搶閘申請4月起行 婦：為孩子失中國籍亦無悔
東發強檢零確診 解封即執法票控15人 未驗遭罰款 食肆：多次詢警被囑留店
三成住戶無應門 專家促同步強檢封區
不知強檢收告票可抗辯 須自行舉證
綠楊新邨同層4戶染疫 居民憂封區 張竹君料公共設施播毒 區議員：有居民搬酒店暫住
瑪麗隔離病房兩月內再滲水 濺中下層病人醫護
深水埗強檢抽查票控14人 區議員：繳5000如多交一月租
佐敦油麻地7尼裔清潔工確診 工會憂不獲賠
老婦封區生效後走出 警：安排設封鎖線前離開
半月住3外地染疫者 君怡酒店一員工確診
林老師裁死於自殺 官斥校長咬住唔放 稱倘校長對事不對人副校說公道話 悲劇可免
斥羅婉儀仍圖卸責 林妹：信神會審判
東華主任收投訴轉告校長 官斥令人費解
一條命換校政改善 同事：代價太大
教局准教師覆檢投訴學校結果 至今零宗 葉建源：教師不信投訴機制 憂不安全有後果
教協首要求召開死因研訊 副會長：盼避免悲劇再現
改控危駕 響號新巴車長不認罪
服刑中黃之鋒認前年非法集結 古思堯否認
診所護士認起警員底 量刑起點擬9至12月
母女涉印偽鈔 閃粉筆畫防偽線 檢假500元鎅刀間尺打印機
夏博義提議修改國安法 港澳辦斥矛頭直指中央
訛稱代購Switch遊戲機 收錢不發貨 14人被捕
官指無貪污意圖證據 威院醫生收病人名表罪脫
尊子漫畫
【Emily】兒媳被爆入籍澳洲做移民生意 譚sir鬧傳媒滋擾家人
【Emily】泰博去信美心 籲捐物資畀基層
【Emily】談引入國藥 劉業強：市民接受先得㗎
【Emily】波哥助理電郵被hack 議員收逾期付款短訊
【Emily】美容業促准復工 重裝承諾重裝待客
BNO移英明可申 中港不再承認證件 外交部斥將港人變二等公民 英揆：捍衛港人自由
明起不能用BNO出入境 葉劉黎棟國均稱影響小
申請須沒嚴重刑事紀錄 家庭成員可分批赴英
擬搶閘申請4月起行 婦：為孩子失中國籍亦無悔
東發強檢零確診 解封即執法票控15人 未驗遭罰款 食肆：多次詢警被囑留店
三成住戶無應門 專家促同步強檢封區
不知強檢收告票可抗辯 須自行舉證
綠楊新邨同層4戶染疫 居民憂封區 張竹君料公共設施播毒 區議員：有居民搬酒店暫住
瑪麗隔離病房兩月內再滲水 濺中下層病人醫護
深水埗強檢抽查票控14人 區議員：繳5000如多交一月租
佐敦油麻地7尼裔清潔工確診 工會憂不獲賠
老婦封區生效後走出 警：安排設封鎖線前離開
半月住3外地染疫者 君怡酒店一員工確診
林老師裁死於自殺 官斥校長咬住唔放 稱倘校長對事不對人副校說公道話 悲劇可免
斥羅婉儀仍圖卸責 林妹：信神會審判
東華主任收投訴轉告校長 官斥令人費解
一條命換校政改善 同事：代價太大
教局准教師覆檢投訴學校結果 至今零宗 葉建源：教師不信投訴機制 憂不安全有後果
教協首要求召開死因研訊 副會長：盼避免悲劇再現
改控危駕 響號新巴車長不認罪
服刑中黃之鋒認前年非法集結 古思堯否認
診所護士認起警員底 量刑起點擬9至12月
母女涉印偽鈔 閃粉筆畫防偽線 檢假500元鎅刀間尺打印機
夏博義提議修改國安法 港澳辦斥矛頭直指中央
訛稱代購Switch遊戲機 收錢不發貨 14人被捕
官指無貪污意圖證據 威院醫生收病人名表罪脫
【Emily】兒媳被爆入籍澳洲做移民生意 譚sir鬧傳媒滋擾家人
【Emily】泰博去信美心 籲捐物資畀基層
【Emily】談引入國藥 劉業強：市民接受先得㗎
【Emily】波哥助理電郵被hack 議員收逾期付款短訊
【Emily】美容業促准復工 重裝承諾重裝待客
prev
next