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港聞二

官指無貪污意圖證據 威院醫生收病人名表罪脫

【明報專訊】男病人4年多前於威爾斯醫院治好肺炎，他稱為答謝救命，向主診醫生、時任內科及藥物治療部副顧問醫生雷頌恩送上價值1.9萬元的手表，兩人同被起訴。裁判官昨於屯門裁判法院表示，控方無證據證明被告有貪污意圖，裁定兩人所有罪名不成立。裁判官明言，雷頌恩未尋求部門批准就收下手表，明顯對醫管局守則認知不足，本案亦因「一連串疏忽、訓練不足和錯誤建議」而起。

病人邱玉來（57歲）原被控向公職人員提供利益罪，醫生雷頌恩（41歲）被控公職人員接受利益罪。

裁判官李志豪裁決稱，本案爭議在雷頌恩收下涉案「帝舵」手表是否有合理辯解。雷頌恩早前自辯時否認知悉手表價格；她亦傳召醫院同事作辯方證人，同事供稱兩人商量過後，以為手表不算貴重。李官表示，雷頌恩從醫多年沒有戴飾物習慣，涉案手表並非鑲嵌鑽石或黃金，法庭不排除她的說法屬實。

李官稱，如果雷頌恩心存貪念，應該會將收手表一事瞞天過海；另一方面，如果邱玉來有意行賄，應該會私下饋贈，而非交託護士轉交手表。基於兩名被告有合理辯解，李官裁定兩人脫罪。李官表示，不少病人會向醫生報恩送禮，如果因為禮物太貴重，而要病人負上刑責，難免過於嚴苛。

官指醫護不熟指引培訓不足

李官強調，從本案可見醫護人員培訓不足，例如有高級醫生工作多年都不太熟悉醫管局指引，或者有所誤解，而次被告雷頌恩沒有尋求部門批准，就將手表帶回家中，又在同事的錯誤建議下收下手表，反映事件因一連串疏忽及錯誤而起。

【案件編號：STCC 3642/19】

相關字詞﹕罪名不成立 病人 威爾斯親王醫院 公職人員接受利益罪 向公職人員提供利益 貪污

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