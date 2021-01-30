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港聞二

訛稱代購Switch遊戲機 收錢不發貨 14人被捕

【明報專訊】警方破獲網上詐騙集團，涉嫌在社交網站專頁訛稱代購特別版Switch遊戲機、模型、手表等產品，收款後封鎖受害人聯絡方法，涉款52萬，拘捕14人。

警連日行動破網購騙案 涉款逾90萬

警方去年首11月接獲超過6060宗網上購物騙案舉報，涉款近5000萬，比2019年同期多兩倍。警方本月27至29日展開「鐵將」行動，在各區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕13男8女，年齡介乎17至52歲。警方相信已偵破201宗網上購物騙案，涉款逾96萬港元。

其中，大埔警區重案組破獲網上詐騙集團，涉及去年4至11月合共156宗騙案，涉款52萬。大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司宋程慧表示，騙徒在社交網站專頁上訛稱可為顧客代購特別版遊戲主機、模型及手表等「限定產品」，聲稱會以快遞送貨，同時以「機會難逢」、「搶手」及「限量版」為由要求受害者全數繳款或交保證金。當騙徒以「轉數快」等工具收款後，會以藉口拖延送貨，更會封鎖受害人社交媒體帳戶令受害人無法追討。宋表示，警方經財富調查及情報分析後鎖定目標，本周三、四展開拘捕行動，搜查全港多個地方，拘捕年齡介乎18至52歲的8男6女，各人涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢。

年近歲晚，警方呼籲市民如在網上辦年貨，應選擇信譽良好的商戶，以及盡量當面交收或貨到付款以減低風險，懷疑受騙應報警求助。

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