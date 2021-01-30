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夏博義提議修改國安法 港澳辦斥矛頭直指中央

【明報專訊】香港人權監察創會主席、資深大律師夏博義日前上任大律師公會主席後，提出修改「港區國安法」條文，港澳辦及中聯辦昨日分別發聲明，點名批評夏博義「大放厥詞」、「發表謬論」，中聯辦質疑夏博義挑戰國安法「自不量力」，指他挑戰國家主權和「一國兩制」底線。

中聯辦批大律師會過去3年踐踏法治

中聯辦發言人稱，夏博義發表修改國安法部分條文的言論，完全背離專業操守和職業良知，完全喪失法治精神和法治原則，「充分暴露了個人的狂妄無知」。發言人表示，全國人大及常委制定全國法律並納入《基本法》，「是不容置疑的神聖權力，權威不容挑戰」，發言人質疑夏博義誤導市民，公然將全國人大常委會視為「威脅」，是挑戰港區的憲制秩序、國家主權和「一國兩制」底線。

中聯辦批評大律師公會過去3年在一國兩制、憲制法律問題上，有失法律專業人士應有的公正理性，並以法治之名肆意玷污、踐踏法治。中聯辦強調不允許「政棍」和團體披着專業外衣，從事亂港禍港的行徑。

港澳辦發言人指，夏博義要求修訂國安法，「矛頭直指中央」，批評他狂妄自大、傲慢無知。發言人稱，夏博義的言論「不是法律而是政治」，指他仇視共產黨，長期抹黑中國，並想極力阻擋國安法的「撥亂反正」過程，「把香港的高度自治變成完全自治」，對抗中央。

相關字詞﹕港區國安法 夏博義 大律師公會 港澳辦 中聯辦

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