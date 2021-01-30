港聞

港聞二

改控危駕 響號新巴車長不認罪

【明報專訊】去年9月6日九龍遊行期間，36歲新巴車長駕駛970號巴士至油麻地彌敦道時，被警方指無故響號、快速行駛並貼近警員及途人、雙手離軚。他原被控一項不小心駕駛罪，昨在九龍城裁判法院被改控為危險駕駛罪，另新增一項不小心駕駛罪。司機否認兩罪，其間獲准保釋至5月17日審訊。明報記者

被告張浩然（36歲）報稱專營巴士司機，一項危險駕駛罪稱，他2020年9月6日在油麻地彌敦道在道路上危險駕駛車輛登記號碼為TR7971的雙層巴士。據悉，當時司機曾響號，並駛近警員及正推手推車的婆婆。

曾雙手離軚 增控不小心駕駛

新增的一項不小心駕駛罪稱，他同日在香港薄扶林道近何東夫人紀念堂外不小心駕駛同一輛雙層巴士。據悉，司機曾雙手離開軚盤。

控方庭上透露，將傳召9名證人，沒有警誡供辭，屆時會播放行車紀錄儀片段。控方又稱，部分行車片段將交政府化驗師處理。

控方召9證人播行車片

根據《道路交通條例》，危險駕駛最高可罰款2萬元及監禁3年；若是首次被定罪，亦會被停牌最少6個月。至於不小心駕駛最高可罰5000元及監禁6個月；法庭有可能要定罪者停牌。

翻查資料，司機案發當日被捕時，警方稱其袋內檢獲士巴拿，指控他涉嫌危險駕駛及藏有攻擊性武器，案件去年9月首次提堂時，只控司機一項不小心駕駛。

【案件編號：KCCC 2299/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕不小心駕駛 危險駕駛 九龍遊行 新巴司機 970號 反修例運動

上 / 下一篇新聞

BNO移英明可申 中港不再承認證件 外交部斥將港人變二等公民 英揆：捍衛港人自由
BNO移英明可申 中港不再承認證件 外交部斥將港人變二等公民 英揆：捍衛港人自由
明起不能用BNO出入境 葉劉黎棟國均稱影響小
明起不能用BNO出入境 葉劉黎棟國均稱影響小
申請須沒嚴重刑事紀錄 家庭成員可分批赴英
申請須沒嚴重刑事紀錄 家庭成員可分批赴英
擬搶閘申請4月起行 婦：為孩子失中國籍亦無悔
擬搶閘申請4月起行 婦：為孩子失中國籍亦無悔
東發強檢零確診 解封即執法票控15人 未驗遭罰款 食肆：多次詢警被囑留店
東發強檢零確診 解封即執法票控15人 未驗遭罰款 食肆：多次詢警被囑留店
三成住戶無應門 專家促同步強檢封區
三成住戶無應門 專家促同步強檢封區
不知強檢收告票可抗辯 須自行舉證
不知強檢收告票可抗辯 須自行舉證
綠楊新邨同層4戶染疫 居民憂封區 張竹君料公共設施播毒 區議員：有居民搬酒店暫住
綠楊新邨同層4戶染疫 居民憂封區 張竹君料公共設施播毒 區議員：有居民搬酒店暫住
瑪麗隔離病房兩月內再滲水 濺中下層病人醫護
瑪麗隔離病房兩月內再滲水 濺中下層病人醫護
深水埗強檢抽查票控14人 區議員：繳5000如多交一月租
深水埗強檢抽查票控14人 區議員：繳5000如多交一月租
佐敦油麻地7尼裔清潔工確診 工會憂不獲賠
佐敦油麻地7尼裔清潔工確診 工會憂不獲賠
老婦封區生效後走出 警：安排設封鎖線前離開
老婦封區生效後走出 警：安排設封鎖線前離開
半月住3外地染疫者 君怡酒店一員工確診
半月住3外地染疫者 君怡酒店一員工確診
林老師裁死於自殺 官斥校長咬住唔放 稱倘校長對事不對人副校說公道話 悲劇可免
林老師裁死於自殺 官斥校長咬住唔放 稱倘校長對事不對人副校說公道話 悲劇可免
斥羅婉儀仍圖卸責 林妹：信神會審判
斥羅婉儀仍圖卸責 林妹：信神會審判
東華主任收投訴轉告校長 官斥令人費解
東華主任收投訴轉告校長 官斥令人費解
一條命換校政改善 同事：代價太大
一條命換校政改善 同事：代價太大
教局准教師覆檢投訴學校結果 至今零宗 葉建源：教師不信投訴機制 憂不安全有後果
教局准教師覆檢投訴學校結果 至今零宗 葉建源：教師不信投訴機制 憂不安全有後果
教協首要求召開死因研訊 副會長：盼避免悲劇再現
教協首要求召開死因研訊 副會長：盼避免悲劇再現
服刑中黃之鋒認前年非法集結 古思堯否認
服刑中黃之鋒認前年非法集結 古思堯否認
診所護士認起警員底 量刑起點擬9至12月
診所護士認起警員底 量刑起點擬9至12月
母女涉印偽鈔 閃粉筆畫防偽線 檢假500元鎅刀間尺打印機
母女涉印偽鈔 閃粉筆畫防偽線 檢假500元鎅刀間尺打印機
夏博義提議修改國安法 港澳辦斥矛頭直指中央
夏博義提議修改國安法 港澳辦斥矛頭直指中央
訛稱代購Switch遊戲機 收錢不發貨 14人被捕
訛稱代購Switch遊戲機 收錢不發貨 14人被捕
官指無貪污意圖證據 威院醫生收病人名表罪脫
官指無貪污意圖證據 威院醫生收病人名表罪脫
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】兒媳被爆入籍澳洲做移民生意 譚sir鬧傳媒滋擾家人
【Emily】兒媳被爆入籍澳洲做移民生意 譚sir鬧傳媒滋擾家人
【Emily】泰博去信美心 籲捐物資畀基層
【Emily】泰博去信美心 籲捐物資畀基層
【Emily】談引入國藥 劉業強：市民接受先得㗎
【Emily】談引入國藥 劉業強：市民接受先得㗎
【Emily】波哥助理電郵被hack 議員收逾期付款短訊
【Emily】波哥助理電郵被hack 議員收逾期付款短訊
【Emily】美容業促准復工 重裝承諾重裝待客
【Emily】美容業促准復工 重裝承諾重裝待客