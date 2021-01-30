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教協首要求召開死因研訊 副會長：盼避免悲劇再現

【明報專訊】2019年3月東華三院李東海小學教師林麗棠校內墮樓身亡，教協事後首次以工會身分要求法庭召開死因研訊，以「有適當利害關係的人」介入，延聘律師出庭。「為什麼個制度、文化容許到這樣的人可以作惡？」「為什麼這名校長做到5年？為什麼下情不能上達？」教協副會長律師莊耀洸稱，作為工會，借此機會提出全面建議望避免慘劇再發生。其中建議加強前線教師與學校「最高權力核心」法團校董會溝通，訂明定期會面制度，讓教師於安全、暢所欲言的情况下反映意見。

倡校董恆常親身與教員溝通

法團校董會理論上是學校管治最高層，校董須來自辦學團體、校長、教員、家長等，原意是發揮制衡作用。然而，有教師於林老師死因研訊稱，未敢向校董會表達對時任校長羅婉儀的不滿，因怕秋後算帳。針對法團校董會職能，教協建議，校董會各成員應至少每學年一次親身了解教員對校政、學校管理的意見和感受，讓教員暢所欲言。莊耀洸稱，「如果忽然找教員傾偈、單刀直入問學校事宜，會否令校長感不獲信任？」他認為列明有定期會面制度較理想。

專家：校董及早介入 免問題致教員失信任

曾處理興德學校（現稱圓玄學院陳國超興德小學）事件的校政專家雷其昌亦認同，要設恆常機制讓教師及校董會溝通，「什麼事、什麼投訴都可講，合理與否也不要緊，最重要讓校董知」，過程中管理層及校長不要在場，校董一定要保護投訴人，「否則誰敢講？」他稱有時問題可能是雙方誤解、各有道理，即使校董未必處理到，「但至少要聽、給意見，有些小事早點介入，問題不用累積10多年，失去信任」。

死因庭研訊初期提及，校工及教師目擊林麗棠危站，但無人報警，男校工庭上供稱，「校長開會話唔係咁大件事唔好打999」。此前2013年中華基督教會基真小學女生墮樓死亡一案，已顯露學界避打「999」，怕惹傳媒追訪。莊耀洸說，即使學校行政手冊早年已更新，列明處理嚴重或危及生命意外時立即致電999，惟要顧及校譽等想法根深柢固，認為要提醒學校貫徹執行指引。

稱須反思機制 黃錦良：會否用得老師太盡？

教聯會主席、小學校長黃錦良表示，對事件感惋惜，「絕對是悲劇」。他又說，校長處理教師行政出錯或糾紛時，除按《學校行政手冊》亦有校本程序，不過也要視乎個人的管治作風。他說，社會及當局也值得反思目前教育機制，指學校為提升教學質素，管理層及教師均承受重大壓力，教師無可避免身兼多職，小學缺乏中層管理人手，要動員基層教師，「會否用得老師太盡？」

相關字詞﹕林麗棠 興德學校 雷其昌 莊耀洸 東華三院李東海小學 教協

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